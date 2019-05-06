Путин разрешил платить 400 000 рублей по европротоколу

Владимир Путин поставил свою подпись под пакетом поправок в закон об ОСАГО, принятый Госдумой в ходе весенней сессии 2019-го года. Вступление в силу документа ожидается через пять месяцев.

В частности, начиная с 1 октября 2019 года по всей стране у автовладельцев появится возможность получить по европротоколу максимальную выплату, возможную при ОСАГО — 400 000.

Условием для этого станет фиксация обстоятельств ДТП с помощью технических средств (фото-видео) или с использованием специального мобильного приложения, разрабатываемого Российским союзом автостраховщиков.

На данный момент, безлимитный европротокол действует только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Однако большой популярностью он явно не пользуется из-за низкой работоспособности мобильного приложения.

Заметим, что возможность оформления традиционного, «бумажного» европротокола сохраняется, но при этом выплата по нему не может превысить 100 000 рублей.