Путин разрешил платить 400 000 рублей по европротоколу

Президент одобрил пакет изменений в системе обязательного автострахования. Они вступят в силу осенью 2019-го года.
Максим Строкер

Владимир Путин поставил свою подпись под пакетом поправок в закон об ОСАГО, принятый Госдумой в ходе весенней сессии 2019-го года. Вступление в силу документа ожидается через пять месяцев.

В частности, начиная с 1 октября 2019 года по всей стране у автовладельцев появится возможность получить по европротоколу максимальную выплату, возможную при ОСАГО — 400 000.

Условием для этого станет фиксация обстоятельств ДТП с помощью технических средств (фото-видео) или с использованием специального мобильного приложения, разрабатываемого Российским союзом автостраховщиков.

На данный момент, безлимитный европротокол действует только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Однако большой популярностью он явно не пользуется из-за низкой работоспособности мобильного приложения.

Заметим, что возможность оформления традиционного, «бумажного» европротокола сохраняется, но при этом выплата по нему не может превысить 100 000 рублей.

Кроме того, поправки вводят возможность оформления европротокола в электронном виде через портал госуслуг. Когда это станет возможным на практике точно не известно, поскольку увязано со сроками запуска в эксплуатацию мобильного приложения «Помощник ОСАГО» для оформления ДТП.

Со вступлением в силу поправок, страховщики не смогут более требовать с виновника ДТП сумму компенсации, выплаченной в рамках европротокола, в случае, когда «автор» аварии не отправил в свою страховую компанию извещение о ДТП в установленный законом срок — 5 дней.

Также страховщикам запретят предъявлять регрессные требования к ставшему виновником аварии пешеходу (или его родственникам) в случае, если он получил вред здоровью или погиб в результате ДТП.

ПДД, страхование, ОСАГО, страховые выплаты, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, авария, ДТП, ГИБДД
6 мая 2019
393