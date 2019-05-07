Французы отказываются от Citroёn C4 SpaceTourer

О том, что с конвейера сняли Citroёn C4 SpaceTourer, сообщило британское издание Autocar со ссылкой на производителя. Все дело в том, что продажи этой модели стремительно упали. Причем бренд не боится потерять потребителей, считая, что внимание перетянет на себя компактный «паркетник» C5 Aircross. Кстати, семиместный Grand C4 SpaceTourer по-прежнему останется на рынке.

Да и в России, скорее всего, об уходе C4 SpaceTourer будут жалеть не многие. Зато запуска Citroёn C5 Aircross во втором квартале текущего года ждет гораздо большая аудитория. Об отечественных спецификациях, комплектациях и ценниках представители бренда пока не сообщают, но кое-какие подробности уже раскрыты. Автомобиль получит двухцветную окраску, и покупатели смогут выбрать из 30 вариантов цветовых решений. Сборка кроссовера уже налажена на французском заводе в Ренн-ла-Жанэ.

Стоит напомнить, что Citroёn C4 SpaceTourer на данный момент предложен россиянам в трех комплектациях со 150-сильным бензиновым мотором, сочетающимся с шестискоростным «автоматом». Прайс на минивэн стартует от 1 907 000 рублей.