Как залить масло в двигатель, не пролив ни капли

Фото: АвтоВзгляд
В интернетах полным-полно роликов о неудачных попытках залить масло в двигатель. Впрочем, и сами вы наверняка не раз проливали заветные капли мимо горловины. Портал «АвтоВзгляд» подскажет, как, заливая смазку в мотор, не испачкать ни руки, ни моторный отсек.
Лика Затворная

Двигатель автомобиля — агрегат не вечный. Миллионники давно в прошлом, а на смену им пришли разносортные силовые агрегаты, чей ресурс уже не столь велик. Некоторые моторы со временем начинают подъедать масло. Какие-то двигатели рождены с этой проблемой, и производитель, на голубом глазу уверяет, что так и должно быть.

Но нам — простым автомобилистам их не понять, если на каждую тысячу километров нужно заливать в мотор до литра масла. Но, даже если вы и не против того, чтобы ваш движок «пил» жижу, судя по таре, в которой продается то самое масло, нефтяные компании категорически против. Иначе бы все поголовно сделали этот процесс более удобным, усовершенствовав горловину своих бутылок. Впрочем, кто-то делает, кто-то нет.

Но есть простой способ избавиться от этой головной боли, выбирая производителя масла только по удобству его перелива в горловину двигателя.

Diply.com

Для этого вам понадобится… — нет, не воронка, а обычная отвертка с длинным жалом. Берем отвертку левой рукой (если вы правша) и опускаем жало в масленую горловину двигателя. Затем, открываем бутыль с маслом, которое выбрали по своему вкусу, и пускаем его небольшой, но уверенной струйкой, по жалу отвертки непосредственно в двигатель.

Таким образом, вы не зальете моторным маслом все подкапотное пространство, в салоне автомобиля не будет пахнуть горящей на двигателе смазкой, и сэкономите живительную для двигателя жидкость.

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24 апреля 2019
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