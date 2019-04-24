Как залить масло в двигатель, не пролив ни капли

Двигатель автомобиля — агрегат не вечный. Миллионники давно в прошлом, а на смену им пришли разносортные силовые агрегаты, чей ресурс уже не столь велик. Некоторые моторы со временем начинают подъедать масло. Какие-то двигатели рождены с этой проблемой, и производитель, на голубом глазу уверяет, что так и должно быть.

Но нам — простым автомобилистам их не понять, если на каждую тысячу километров нужно заливать в мотор до литра масла. Но, даже если вы и не против того, чтобы ваш движок «пил» жижу, судя по таре, в которой продается то самое масло, нефтяные компании категорически против. Иначе бы все поголовно сделали этот процесс более удобным, усовершенствовав горловину своих бутылок. Впрочем, кто-то делает, кто-то нет.

Но есть простой способ избавиться от этой головной боли, выбирая производителя масла только по удобству его перелива в горловину двигателя.