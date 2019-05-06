Три привычки водителя, убивающие шины

В нынешние времена, когда у большинства наших соотечественников «финансы поют романсы», приходится быть бережливым даже в тех случаях, когда это делать опасно. Например, опытные водители прекрасно знают, что экономить на шинах нельзя. А вот продлить им срок жизни можно, если отвыкнуть от некоторых вредных привычек.
Конечно, ни одна серийная покрышка даже на ровной дороге не застрахована от внезапного прокола или другого повреждения. Но зачастую резина преждевременно приходит в негодность из-за элементарно небрежной езды.
Боковой порез
Чаще всего по вине водителя шины повреждаются не со стороны протектора, где находится самый толстый и прочный слой резины, а в ее боковой части. Ведь среди среди наших соотечественников наберется целая армия перфекционистов, которые привыкли парковаться впритирку к бордюру.
Кроме того, боковая сторона покрышки нередко рвется на поворотах, когда колеса задевают и трутся об острые выступы бордюрного камня, кромку колеи, или торчащую арматуру. Насколько быстро резина будет терять воздух, зависит от глубины царапины. Увы, чаще всего повреждение боковой стороны наносит покрышке непоправимый ущерб, и ее приходится менять.
Ямы и кочки
Если водитель торопится и небрежно едет по старой асфальтовой дороге, усеянной кочками и пробоинами, он также рискует преждевременно распрощаться с одной из покрышек своего авто. Шина во время движения легко может получить рассечение от удара о кромку ямы или крутую кочку. Здесь многое зависит от скорости, поэтому по плохим дорогам следует ездить предельно аккуратно.
Дрифтинг
Любовь к экстремальной езде, к лязгу тормозов с дымом, дрифтингу и прочим отчаянным драйверским трюкам всегда дорого обходится, так как резина на таких каскадерских машинах долго не живет.
Впрочем, это касается и тех, кто привык ради куража стартовать со светофоров с визгом колес, и также резко тормозить. Если постоянно увлекаться такой отчаянной и «рваной» манерой езды, покрышки могут стереться до самого корда за считанные месяцы. Так что чем плавнее вы ускоряетесь и нежнее тормозите, тем дольше вам прослужат покрышки.