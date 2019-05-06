Три привычки водителя, убивающие шины

Конечно, ни одна серийная покрышка даже на ровной дороге не застрахована от внезапного прокола или другого повреждения. Но зачастую резина преждевременно приходит в негодность из-за элементарно небрежной езды.

Боковой порез

Чаще всего по вине водителя шины повреждаются не со стороны протектора, где находится самый толстый и прочный слой резины, а в ее боковой части. Ведь среди среди наших соотечественников наберется целая армия перфекционистов, которые привыкли парковаться впритирку к бордюру.

Кроме того, боковая сторона покрышки нередко рвется на поворотах, когда колеса задевают и трутся об острые выступы бордюрного камня, кромку колеи, или торчащую арматуру. Насколько быстро резина будет терять воздух, зависит от глубины царапины. Увы, чаще всего повреждение боковой стороны наносит покрышке непоправимый ущерб, и ее приходится менять.