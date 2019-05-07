Какие модели Mitsubishi продаются в России лучше остальных

На вершине внутрибрендового рейтинга, как и прежде, расположился кроссовер Mitsubishi Outlander. За него рублем проголосовали 1644 покупателя. Здесь стоит напомнить, что «паркетник» для российского рынка вооружен двухлитровой «четверкой» мощностью 146 л. с. или 167-сильным мотором объемом 2,4 л. Обоим движкам аккомпанирует вариатор вкупе либо с передним, либо с полным приводом. Ценник на авто начинается от 1 689 000 рублей.

Вторую строчку чарта занимает рамный внедорожник Pajero Sport, нашедший 540 владельцев, а тройку лидеров замыкает компактный кроссовер Mitsubishi ASX, покинувший дилерские шоу-румы в количестве 411 экземпляров.

Кстати, последний претерпел обновление в марте этого года и дебютировал на Женевском автосалоне: автомобиль получил новую внешность, выполненную в новом корпоративном стиле, которым уже блеснули посвежевший L200 и Eclipse Cross. Правда, когда новинка будет доступна российским потребителям пока неизвестно.