Как защитить кузов автомобиля от тополиных почек

ПРЕДОТВРАЩАЕМ

Для начала поговорим о том, как предостеречь кузов «ласточки» от тополиных почек. И есть несколько способов оградить автомобиль от них. Пожалуй, самый оптимальный вариант — всего-навсего не оставлять машину под тополем, хотя последовать этому совету могут далеко не все, ведь эти деревья есть едва ли не в каждом дворе. На время активного «цветения» можно пользоваться другими стоянками — теми, что расположены на открытых пространствах.

Допустим, недалеко от вашего дома как раз таки есть подходящая парковка, находящаяся в отдалении от «проблемных» деревьев. Но тогда возникает другая сложность — безжалостное солнце, которое также наносит вред лакокрасочному покрытию машины. Что делать? Обзаведитесь чехлами или хотя бы пленкой для крыши и капота. И этот способ не подходит? Хорошо, тогда переходим к следующему.