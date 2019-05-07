Как защитить кузов автомобиля от тополиных почек

Эксплуатация автомобиля в зимнее время года таит в себе множество малоприятных сюрпризов, однако и летом обходится не без них. Под палящим солнцем «закипают» движки, раскаляются кожаные кресла, выходят из строя кондиционеры. Неприятности поджидают водителей и на улице — мы говорим о ненавистных тополиных почках, которые охотно приклеиваются к кузову, оставляя липкие трудновыводимые следы. Как бороться с этой напастью, расскажет портал «АвтоВзгляд».
Для начала поговорим о том, как предостеречь кузов «ласточки» от тополиных почек. И есть несколько способов оградить автомобиль от них. Пожалуй, самый оптимальный вариант — всего-навсего не оставлять машину под тополем, хотя последовать этому совету могут далеко не все, ведь эти деревья есть едва ли не в каждом дворе. На время активного «цветения» можно пользоваться другими стоянками — теми, что расположены на открытых пространствах.
Допустим, недалеко от вашего дома как раз таки есть подходящая парковка, находящаяся в отдалении от «проблемных» деревьев. Но тогда возникает другая сложность — безжалостное солнце, которое также наносит вред лакокрасочному покрытию машины. Что делать? Обзаведитесь чехлами или хотя бы пленкой для крыши и капота. И этот способ не подходит? Хорошо, тогда переходим к следующему.
С задачей защитить кузов от тополиных почек отлично справляется полироль. Правда, подойдет не любой — сэкономить, если вы действительно хотите уберечь машину, не получится. Имеет смысл присмотреться к средствам, образующим на поверхности тонкую защитную пленку: скажем, «жидкое стекло» или какой-либо «коктейль» с тефлоном или наночастицами. Да, это недешево, но и держаться подобный полироль на кузове будет несколько месяцев.
Наконец, можно оклеить автомобиль пленкой: таким образом, вы не только оградите кузов от зачатков стебля, но и персонализируете машину, если сделаете выбор в пользу броской расцветки. Пленка прекрасно защищает лакокрасочное покрытие как от легких физических, так и от химических воздействий, что нас, собственно, и интересует. Главное — не прогадать с мастерами, которые будут проводить работы.
Если появления желтоватых следов на кузове избежать не удалось, то первым делом отправляйтесь на мойку. Попросите работников уделить особое внимание проблемным местам — с высокой долей вероятности они смогут избавить кузов от последствий парковки под тополем. И лучше провести водные процедуры как можно раньше, пока смола не въелась в лакокрасочное покрытие. Особенно, если машина светлого цвета.
Другой вариант — заглянуть на досуге в магазин автозапчастей. Подберите с помощью консультанта средство, подходящее для борьбы со следами тополиных почек на кузове, и строго следуя инструкции, опробуйте его. Подобные аэрозоли стоят недорого — цены на них варьируются в пределах 150—500 рублей. А не хотите тратиться на автохимию, используйте «народные» методы.
Нет, средства для мытья посуды, ванны и прочих домашних вещей не подойдут — многие из них содержат мелкие частички, «обдирающие» ЛКП. Губки, жесткие тряпки и мочалки тоже оставьте дома, как и агрессивные растворители, удаляющие тополиные следы вместе с лакокрасочным покрытием. А вот что вам поможет, так это «Уайт Спирит», жидкость для снятия лака без ацетона или кока-кола, потрясающая своими чистящими способностями.