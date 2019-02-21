Mitsubishi Pajero Sport превратился в фургон

Японцы представили Mitsubishi Pajero Sport в более дешевой версии, выступающей в качестве коммерческого транспорта. Причем внедорожник сохранил тот же дизельный мотор, что и у стандартной модели, но в салоне остался только первый ряд сидений.
Грузовой Mitsubishi Pajero Sport доступен лишь на рынке Британии, где модель известна под именем Shogun Sport Commercial. Стоит заметить, что автомобиль со статусом коммерческого транспорта позволяет неплохо сэкономить на налоге.
Кроме того, внедорожник удешевляет отсутствие второго ряда сидений, а вместе с тем соответствующей фурнитуры и электрики. Вместо всего этого авто получило грузовой отсек с ровным полом, куда можно спокойно поместить 1500 л груза.
В движений такой Pajero Sport приводит 181-сильный дизель объемом 2,4 л, сочетающийся с восьмиступенчатым «автоматом» и модифицированной системой полного привода Super Select II.
В перечне оснащения найдется кожаная обивка салона, кресла с подогревом и электрорегулировкой, светодиодная оптика, двузонный климат контроль и боковые зеркала с электроприводом.