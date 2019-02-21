Mitsubishi Pajero Sport превратился в фургон

Грузовой Mitsubishi Pajero Sport доступен лишь на рынке Британии, где модель известна под именем Shogun Sport Commercial. Стоит заметить, что автомобиль со статусом коммерческого транспорта позволяет неплохо сэкономить на налоге.

Кроме того, внедорожник удешевляет отсутствие второго ряда сидений, а вместе с тем соответствующей фурнитуры и электрики. Вместо всего этого авто получило грузовой отсек с ровным полом, куда можно спокойно поместить 1500 л груза.