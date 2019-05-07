Назван рублевый ценник на Porsche 911 Speedster

Дебютировавший в апреле на Нью-йоркском моторшоу Porsche 911 в кузове speedster добрался и до российского рынка. Автомобиль был выпущен ограниченным тиражом в 1948 экземпляров, эти цифры отсылают нас к году создания первого спидстера бренда.
Сердце Porsche 911 Speedster — 510-сильный оппозитный мотор объемом 4 л с максимальным крутящим моментом в 470 Нм, выступающий в паре со спортивной шестискоросной механической коробкой передач. Движок позволяет суперкару разменивать первую сотню на спидометре за 4 с. Скорость ограничена 300 км/ч. Стоит отметить, что этот двигатель создан на основе силового агрегата гоночного 911 GT3 Cup.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», автомобиль, построенный на той же «тележке», что и 911 GT3, максимально облегчен. Инженеры упразднили климатическую установку. Некоторые кузовные элементы выполнены из углепластика.
Переднее и боковые стекла занижены, что, кстати, является характерной чертой классического спидстера. Кроме того, тормозные механизмы заменены на карбон-керамические гораздо меньшего веса, и даже обычные дверные карманы и внутренние ручки сделаны в из матерчатой сетки и ремешков.
Ценник на Porsche 911 Speedster стартует от 21 681 рублей. Так что, новинка получила самый внушительный ценник среди всех авто марки, представленных в России. За дополнительные деньги (1 601 796 «целковых») можно заказать дизайн-пакет Heritage Design с деталями отделки, навеянными оформлением спорткаров: салоном, выполненным в черно-коньячных оттенках с золотистыми элементами, плюс графика на кузове.