Назван рублевый ценник на Porsche 911 Speedster

Сердце Porsche 911 Speedster — 510-сильный оппозитный мотор объемом 4 л с максимальным крутящим моментом в 470 Нм, выступающий в паре со спортивной шестискоросной механической коробкой передач. Движок позволяет суперкару разменивать первую сотню на спидометре за 4 с. Скорость ограничена 300 км/ч. Стоит отметить, что этот двигатель создан на основе силового агрегата гоночного 911 GT3 Cup.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», автомобиль, построенный на той же «тележке», что и 911 GT3, максимально облегчен. Инженеры упразднили климатическую установку. Некоторые кузовные элементы выполнены из углепластика.