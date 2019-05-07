Когда гаишник имеет право ударить водителя

Сотрудник ГИБДД, как и представитель любой другой службы МВД, в определенных случаях имеет право применить к гражданам грубую физическую силу. Чтобы это не было сюрпризом для неосведомленных водителей, портал «АвтоВзгляд» отметил, при каких условиях инспектор ДПС может пустить в ход кулаки.
Применение физической силы стражами порядка регулирует статья 20 закона «О Полиции». Там черным по белому прописано, что сотрудник правоохранительных органов имеет право лично или в составе группы использовать боевые приемы борьбы (если, конено он ими владеет) в тех случаях, если несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных на него обязанностей.
В первую очередь речь идет о пресечении преступлений и административных правонарушений. То есть, например, если инспектор ДПС остановил гражданина, а тот пытается скрыться, игнорируя законные требования, страж порядка имеет право задержать его с применением физической силы. Тем самым полицейский пресечет правонарушение.
Кроме того, если у сотрудника ГИБДД найдутся веские основания для задержания водителя и доставления его в подразделение полиции, а гражданин этому противится, инспектор также имеет право применить силу.
Напомним, что задержать простого смертного правоохранители могут при необходимости правильного и своевременного рассмотрения дела о правонарушении, исполнения административного постановления, а также в случае административного ареста.
Например, если вы должник по штрафам, алиментам или банковским кредитам, сотрудники ГИБДД могут вас силком сдать судебным приставам. Сопротивляться законным требованиям сотрудника полиции бесполезно, потому что для преодоления этого противодействия страж порядка имеет право применить силу.
Имейте в виду, что ответное сопротивление полицейским может квалифицироваться, как насилие в отношении представителя власти, что подпадает под санкции статьи 318 УК РФ. А это срок до пяти лет.
К тому же инспектор может хорошенько приложить любого гражданина во всех случаях, когда Федеральным законом разрешено применение специальных средств или огнестрельного оружия, о чем портал «АвтоВзгляд» уже писал.