Когда гаишник имеет право ударить водителя

Применение физической силы стражами порядка регулирует статья 20 закона «О Полиции». Там черным по белому прописано, что сотрудник правоохранительных органов имеет право лично или в составе группы использовать боевые приемы борьбы (если, конено он ими владеет) в тех случаях, если несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных на него обязанностей.

В первую очередь речь идет о пресечении преступлений и административных правонарушений. То есть, например, если инспектор ДПС остановил гражданина, а тот пытается скрыться, игнорируя законные требования, страж порядка имеет право задержать его с применением физической силы. Тем самым полицейский пресечет правонарушение.

Кроме того, если у сотрудника ГИБДД найдутся веские основания для задержания водителя и доставления его в подразделение полиции, а гражданин этому противится, инспектор также имеет право применить силу.