В каких случаях необходимо срочно поменять тормозные колодки на авто

На продолжительность жизни тормозных колодок влияет множество факторов, в числе которых и манера езды водителя, и наличие тех или иных неисправностей, и условия эксплуатации машины. Так, любители погонять по горным серпантинам или пустым трассам, как правило, заглядывают в автосервис чаще, нежели те, кто передвигается преимущественно по городским дорогам в пробках. Но это, в общем-то, и ежу понятно.

По-хорошему, всем автомобилистам рекомендуется проверять состояние тормозных колодок, дисков, да и всей системы в целом каждые 2000 — 3000 километров, а не только во время технического обслуживания, случающегося раз в год. Те, кто упорно игнорирует этот совет, серьезно рискуют своим здоровьем, ведь от работы тормозных механизмов напрямую зависит управляемость машины, а значит и безопасность рулевого.