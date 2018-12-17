В каких случаях необходимо срочно поменять тормозные колодки на авто

Чтобы определить, как скоро тормозные колодки попросятся на покой, вовсе не обязательно ехать в автосервис — выявить износ можно и самостоятельно, причем это под силу не только искушенным водителям, но и новичкам, и даже блондинкам. Как оценить состояние расходников, не прибегая к визуальному осмотру механизмов, подскажет портал «АвтоВзгляд».
На продолжительность жизни тормозных колодок влияет множество факторов, в числе которых и манера езды водителя, и наличие тех или иных неисправностей, и условия эксплуатации машины. Так, любители погонять по горным серпантинам или пустым трассам, как правило, заглядывают в автосервис чаще, нежели те, кто передвигается преимущественно по городским дорогам в пробках. Но это, в общем-то, и ежу понятно.
По-хорошему, всем автомобилистам рекомендуется проверять состояние тормозных колодок, дисков, да и всей системы в целом каждые 2000 — 3000 километров, а не только во время технического обслуживания, случающегося раз в год. Те, кто упорно игнорирует этот совет, серьезно рискуют своим здоровьем, ведь от работы тормозных механизмов напрямую зависит управляемость машины, а значит и безопасность рулевого.
Но значит ли это, что каждый раз для инспекции тормозных колодок нужно ехать к дилеру — или где вы там обслуживаетесь? О, отнюдь. Определить состояние этих расходников вполне реально самому — было бы желание. Более того, выявить износ может даже тот водитель, который и знать не знает, где именно располагаются колодки. Каким образом? Во-первых, по характерным звукам.
СЛЫШУ ЗВОН
Если вы не привыкли следить за состоянием колодок, то они сами оповестят вас об износе малоприятным скрипом, коим будет сопровождаться каждое нажатие на педаль. Впрочем, подобные «песнопения» могут возникать не только вследствие старения расходников — причиной появления посторонних звуков порой бывают и неисправности тормозной системы. Как бы там ни было, скрип — это тревожных звоночек, призывающий скорее обратиться на сервис.
Еще один верный признак, указывающий на износ колодок — необычная «легкость» педали. Если водитель чувствует, что тормозной путь увеличился, а для остановки автомобиля требуется прикладывать все больше усилий, то значит в скором времени ему придется потратиться на обслуживание. И чем скорее он нанесет визит в автосервис, тем будет лучше.
ГАДАНИЕ НА ОДОМЕТРЕ
Некоторые опытные шоферы ориентируются и на километраж — они примерно знают, сколько на их машине «ходят» передние колодки, а сколько задние. Конечно, производить осмотр, руководствуясь исключительно пробегом на одометре, не стоит. Но учитывать его вкупе с другими признаки — тем же скрипами или «легкостью» педали можно и даже нужно.