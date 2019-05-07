Стартовали продажи самого крутого UAZ Hunter

UAZ Hunter «Экспедиционный» построили на основе комплектации «Классик» с блокировкой дифференциала заднего моста. Как сообщает пресс-служба автостроителя, уже подготовленная к дальним путешествиям по бездорожью новинка, отличается выгодным прайсом, нежели вооружать «проходимца» всем этим богатством отдельно. К слову сказать, ценник стартует от 984 900 рублей, как и сообщалось ранее.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», яркий внедорожник оснастили силовыми бамперами и порогами, выкрашенными в черный цвет. Кроме того, автомобиль получил переднюю лебедку и экспедиционный багажник на крышу. Расширенные арки «Охотника» с пластиковой защитой позволяют укомплектовать авто колесами большего размера. Кресла новинки обиты черным водоотталкивающим материалом с белой прострочкой, а передние сиденья могут похвастать электроподогревом.

Под капотом все тот же 2,7-литровый ZMZ 40906 мощностью 134,5 л. с., совмещенный с пятискоростной механической коробкой Dymos и двухступенчатой раздаточной коробкой. Движок питается АИ-92.