Что будет, если постоянно трогаться со второй передачи

Кто-то игнорирует первую передачу из соображений экономии времени и топлива. Кто-то, заигравшись в крутого гонщика, просто любит чуточку более резвые старты. А есть и такие, кому невыносимо утомительно постоянно дергать рычаг коробки и работать левой ногой. Спрашивается, и зачем тогда такие товарищи приобретают машины на «ручке»…? Но вернемся к теме.
Конструкции современных коробок и сцеплений позволяют водителям трогаться хоть со второй, хоть с третьей передачи. Но тут важно помнить, что мы говорим не о споркарах с гоночного трека, где каждая милисекунда на счету, а о машинах, рассчитанных на умеренные нагрузки в условиях повседневной эксплуатации. Им, по мнению инженеров, первая передача необходима — для плавного старта, движения со скоростью 7—10 км/ч и езды по разбитым дорогам.