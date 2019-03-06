Что будет, если постоянно трогаться со второй передачи

Как мы уже сказали, автомобили прекрасно трогаются со второй передачи. Правда, в таком случае, чтобы разогнать машину до скорости синхронизации валов, рулевому приходится удерживать сцепление полуразомкнутым куда дольше, чем если бы он стартовал как положено. А это — прямой путь к перегреву дисков сцепления, которые проскальзывают, передавая момент от мотора к коробке лишь частично.

Регулярно трогаясь со второй передачи, максимум, чего можно добиться, так это преждевременного износа сцепления, то есть дорогостоящего ремонта. Никаких других преимуществ у сего метода нет.

Экономия времени — фантазия, ведь в момент старта при полувыжатой левой педали энергия тратится на пробуксовку дисков и износ, а не на резвый разгон. Экономия топлива? Тоже выдумка — при троганьи на второй скорости мотор потребляет столько же горючки, сколько на первой.

Так а зачем же тогда? Единственная ситуация, при которой старт со второй передачи действительно имеет место — когда автомобиль припаркован на очень скользкой поверхности, например на льду или жидкой грязи. Но часто такие проблемы у рулевых возникают, максимум пару раз в году? Во всех же остальных случаях реальные риски от использования такого приема перевешивают все теоретические выгоды.