Что будет, если постоянно трогаться со второй передачи

Фото: culturebee.co
Одни водители, располагающие автомобилями с механической трансмиссией, предпочитают в силу различных причин трогаться с места сразу на второй передаче. Другие убеждены, что подобные «техники» крайне губительны для узлов и агрегатов машины. Кто из них прав, и как обстоят дела на самом деле, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Кто-то игнорирует первую передачу из соображений экономии времени и топлива. Кто-то, заигравшись в крутого гонщика, просто любит чуточку более резвые старты. А есть и такие, кому невыносимо утомительно постоянно дергать рычаг коробки и работать левой ногой. Спрашивается, и зачем тогда такие товарищи приобретают машины на «ручке»…? Но вернемся к теме.

Конструкции современных коробок и сцеплений позволяют водителям трогаться хоть со второй, хоть с третьей передачи. Но тут важно помнить, что мы говорим не о споркарах с гоночного трека, где каждая милисекунда на счету, а о машинах, рассчитанных на умеренные нагрузки в условиях повседневной эксплуатации. Им, по мнению инженеров, первая передача необходима — для плавного старта, движения со скоростью 7—10 км/ч и езды по разбитым дорогам.

Фото: loganclutch.com

Как мы уже сказали, автомобили прекрасно трогаются со второй передачи. Правда, в таком случае, чтобы разогнать машину до скорости синхронизации валов, рулевому приходится удерживать сцепление полуразомкнутым куда дольше, чем если бы он стартовал как положено. А это — прямой путь к перегреву дисков сцепления, которые проскальзывают, передавая момент от мотора к коробке лишь частично.

Регулярно трогаясь со второй передачи, максимум, чего можно добиться, так это преждевременного износа сцепления, то есть дорогостоящего ремонта. Никаких других преимуществ у сего метода нет.

Экономия времени — фантазия, ведь в момент старта при полувыжатой левой педали энергия тратится на пробуксовку дисков и износ, а не на резвый разгон. Экономия топлива? Тоже выдумка — при троганьи на второй скорости мотор потребляет столько же горючки, сколько на первой.

Так а зачем же тогда? Единственная ситуация, при которой старт со второй передачи действительно имеет место — когда автомобиль припаркован на очень скользкой поверхности, например на льду или жидкой грязи. Но часто такие проблемы у рулевых возникают, максимум пару раз в году? Во всех же остальных случаях реальные риски от использования такого приема перевешивают все теоретические выгоды.

автосервис, ремонт, техническое обслуживание
6 марта 2019
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