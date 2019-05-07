Пять способов не слепнуть от света встречных машин на трассе

Многие опытные водители и не подозревают о существовании нескольких простых способов минимизировать последствия от ослепления на ночной дороге из-за фар идущих во встречном направлении авто.
Максим Строкер

Пора отпусков вынуждает автовладельцев покрывать большие расстояния в темное время суток, когда глаза особенно страдают от воздействия яркого света фар со «встречки».

Первое, что следует предпринять для уменьшения негативного эффекта перед ночной поездкой — тщательно промыть лобовое стекло как снаружи, так и изнутри.

Даже тончайший пыльный или маслянистый налет в темное время суток сильно рассеивает свет фар, создавая дополнительные проблемы водителю.

Следует опустить противосолнечный козырек так, чтобы смотреть вперед из-под него. Так в глаза попадете меньше света.

Рекламируемые для езды ночью «шоферские» очки с желтымим стеклами от света встречной машины помогают слабо, зато порой скрадывают происходящее на обочине — например пешехода, собравшегося пересечь проезжую часть. Вместо них лучше использовать противосолнечные очки с максимальным затемнением. Их следует надеть на самый кончик носа.

Когда впереди появляется слепящая глаза машины, мы слегка поднимаем голову, пряча за темными линзами свои глаза. Как только разминулись с ней — опускаем подбородок до обычного уровня и вновь смотрим на дорогу поверх очков.

Следующий рекомендуемый метод сбережения глаз от ослепления за рулем сводится к отведению взгляда вправо-вниз, в сторону обочины на время, пока движении в свете встречных фар.

Не стоит беспокоиться, что при такой езде вы не заметите чего-то существенного впереди машины. Боковое зрение, как ни странно, очень чувствительный инструмент. Не вычленяя мелких деталей объектов, оно очень хорошо фиксирует их движение. А не ослепленные глаза при необходимости позволят принять верное решение в случае нештатной ситуации.

Некоторые опытные водители предпочитают при езде на дальние расстояния пристраиваться за кормой дальнобойной фуры. Гарантированно: изрядную часть света фар встречных машин широкая корма прицепа будет от вас закрывать. Но есть нюанс: стандартная фура идет обычно с крейсерской скоростью 80—90 км/ч ради экономии топлива.

Не каждый рвущийся в отпуск по ночной полупустой трассе автовладелец будет готов тащиться в таком темпе, когда можно «валить» к морю на 110 км/ч. Однако дополнительным бонусом за терпеливость может стать изрядная экономия топлива на умеренной скорости. Да и от шального кабана или лося, решившего перебежать дорогу, большая и тяжелая фура вас гарантированно прикроет.

безопасность дорожного движения, авария, ДТП, дорога
7 мая 2019
110