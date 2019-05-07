Пять способов не слепнуть от света встречных машин на трассе

Пора отпусков вынуждает автовладельцев покрывать большие расстояния в темное время суток, когда глаза особенно страдают от воздействия яркого света фар со «встречки».

Первое, что следует предпринять для уменьшения негативного эффекта перед ночной поездкой — тщательно промыть лобовое стекло как снаружи, так и изнутри.

Даже тончайший пыльный или маслянистый налет в темное время суток сильно рассеивает свет фар, создавая дополнительные проблемы водителю.

Следует опустить противосолнечный козырек так, чтобы смотреть вперед из-под него. Так в глаза попадете меньше света.

Рекламируемые для езды ночью «шоферские» очки с желтымим стеклами от света встречной машины помогают слабо, зато порой скрадывают происходящее на обочине — например пешехода, собравшегося пересечь проезжую часть. Вместо них лучше использовать противосолнечные очки с максимальным затемнением. Их следует надеть на самый кончик носа.

Когда впереди появляется слепящая глаза машины, мы слегка поднимаем голову, пряча за темными линзами свои глаза. Как только разминулись с ней — опускаем подбородок до обычного уровня и вновь смотрим на дорогу поверх очков.