Land Rover создал внедорожник для космических туристов

Кроме того, в отделке салона разработчики использовали части от посадочной платформы первого воздушного судна компании, совершившего полет в декабре 2018 года. Из них сделали детали для пары подстаканников. Также салон украшен эмблемой отряда Future Astronaut, красующейся на дверных ручках, подголовниках и на панели над перчаточным ящиком.

Под капотом Range Rover Astronaut притаился гибридный мотор суммарной мощностью 404 л. с., но потенциальный астронавт может выбрать и вариант авто с 525-сильным бензиновым V8 объемом 5 л.

А между тем, у английского бренда на носу еще она премьера — более глобальная: Land Rover Defender нового поколения начал проходить финальные испытания и осенью предстанет перед публикой.