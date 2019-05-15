Land Rover создал внедорожник для космических туристов

Британцы представили Land Rover Range Rover в эксклюзивной версии Astronaut. Внедорожник построили специально для тех, кто собирается стать космическим туристом. Чем может похвастать необычный «Рендж»?
Диковинный Land Rover Range Rover Astronaut доступен не всем желающим, а только людям, забронировавшим себе место в составе отряда «Будущих астронавтов» (Future Astronaut) компании Virgin Galactic, занимающейся организацией будущих суборбитальных полетов для отчаянных туристов.
«Космический» Range Rover окрасили в темно-синий Zero Gravity Blue — свежий оттенок, похожий на ночное небо. Приветственная подсветка, проецируемая на пространство под открытой дверью, повторяет силуэт космического корабля.
Кроме того, в отделке салона разработчики использовали части от посадочной платформы первого воздушного судна компании, совершившего полет в декабре 2018 года. Из них сделали детали для пары подстаканников. Также салон украшен эмблемой отряда Future Astronaut, красующейся на дверных ручках, подголовниках и на панели над перчаточным ящиком.
Под капотом Range Rover Astronaut притаился гибридный мотор суммарной мощностью 404 л. с., но потенциальный астронавт может выбрать и вариант авто с 525-сильным бензиновым V8 объемом 5 л.
А между тем, у английского бренда на носу еще она премьера — более глобальная: Land Rover Defender нового поколения начал проходить финальные испытания и осенью предстанет перед публикой.