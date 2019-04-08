Миссия выполнима: как вычистить всю грязь из автомобильных подстаканников

Нет в автомобиле более грязного места, чем подстаканники! Никакой пылесос на мойке не способен вычистить эти «авгиевы конюшни». Но, как выяснил портал «АвтоВзгляд», есть прекрасный народный метод, позволяющий быстро и просто убрать все залежи из полостей под напитки.
Дача — лучшее место для полноценной и повсеместной уборки автомобиля, хотя и не вполне законное. К майским выходным у любого автовладельца наберется достаточно сил и желания, чтобы почистить и промыть каждый уголок салона, до которого не доходили руки зимой. А уж сколько мусора скопилось в подстаканниках! Ни пылесосом, ни тряпкой не подлезть — крошки и пыль остаются в углублениях, несмотря на все усилия. Но есть, повторимся, отменный способ, позволяющий быстро и просто сделать эту операцию своими силами.
Из реквизита потребуется нетканая тряпка, аптечная резинка, которая в народе именуется «резинка для денег», моющее средство и два-три пластиковых стакана традиционного объема. Вычистив пылесосом все, что можно вычистить, обтягиваем тряпкой стакан, крепим моющую поверхность резинкой и пропитываем бытовой химией. Можно приступать к уборке: уже первые попытки покажут чудовищное скопление грязи, обитающей в подстаканнике.
Для очистки каждого придется трижды поменять тряпку, а ведь полости для бутылки есть не только в центральной консоли, но и в дверях, а также у пассажиров второго ряда. Одним словом, для полной очистки всех подстаканников потребуется не менее часа кропотливой работы.
Наведя порядок в полостях и нишах, так или иначе придется провести ревизию всех пластиковых поверхностей, которые, увы, даже за месяц эксплуатации покрываются паутиной царапин и сколов. Ключи и смартфон, монеты и прочий дорожный арсенал быстро превращают пластиковые элементы дизайна в жалкое подобие былой роскоши. Причем проблема касается не только бюджетных автомобилей, но и премиальных: интерьер Mercedes царапается ничуть не меньше, чем убранство LADA Vesta.
Впрочем, царапины на пластике — не повод для испорченного настроения. Мы уже не раз писали о том, как легко и быстро восстановить утраченный лоск салона даже самого запущенного авто). Главное — это желание и пара часов времени, которые всегда найдутся в течении длинных майских каникул.