Миссия выполнима: как вычистить всю грязь из автомобильных подстаканников

Для очистки каждого придется трижды поменять тряпку, а ведь полости для бутылки есть не только в центральной консоли, но и в дверях, а также у пассажиров второго ряда. Одним словом, для полной очистки всех подстаканников потребуется не менее часа кропотливой работы.

Наведя порядок в полостях и нишах, так или иначе придется провести ревизию всех пластиковых поверхностей, которые, увы, даже за месяц эксплуатации покрываются паутиной царапин и сколов. Ключи и смартфон, монеты и прочий дорожный арсенал быстро превращают пластиковые элементы дизайна в жалкое подобие былой роскоши. Причем проблема касается не только бюджетных автомобилей, но и премиальных: интерьер Mercedes царапается ничуть не меньше, чем убранство LADA Vesta.

Впрочем, царапины на пластике — не повод для испорченного настроения. Мы уже не раз писали о том, как легко и быстро восстановить утраченный лоск салона даже самого запущенного авто). Главное — это желание и пара часов времени, которые всегда найдутся в течении длинных майских каникул.