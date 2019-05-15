«Помощник Москвы» сильно подставил всех, кто пользуется «штрафным» приложением

Абсолютно все участники проектов «Активный гражданин» и «Помощник Москвы», хоть раз обменивавших полученные за участие в них баллы на сувениры или иные вознаграждения, как выясняется, «попали» на проблемы с налоговой службой. «Активный гражданин» должен заплатить налог
Максим Строкер

На днях столичный юрист Иван Ежиков получил официальное разъяснение Министерства финансов РФ. Из него следует, что вознаграждения любителей штрафовать нарушителей ПДД с помощью «Помощника Москвы» или голосовать на столичном сайте «Активный гражданин» являются доходом и потому облагаются налогом.

АО «Электронная Москва», являющееся оператором обоих сервисов, с самого начала прописало в договор-оферту с участниками проекта пункт 8.1:

«Участник проекта самостоятельно несет ответственность за соблюдение законодательство РФ в части уплаты налогов и сборов в связи с участием в Проекте и получением поощрений».

То есть, все вопросы с налоговиками каждый «активный гражданин» или «помощник Москвы» должен решать самостоятельно. Устроители знали об этом нюансе, но заранее «умыли руки» — им важнее было подтолкнуть граждан массово заменять собой инспекторов ГИБДД и МАДИ на улицах города.

И не менее массово, — нарушать налоговое законодательство, как выясняется. Ведь большинство из людей, скорее всего, толком и не читали текст «оферты». Но если даже кто и прочел пункт 8.1, то вряд ли осознал, чем он ему грозит на практике.

Между тем, любой «помощник Москвы», кто хоть раз воспользовался «Магазином поощрений» и не уплатил налог с этого дохода, теперь имеет задолженность по налогам и рискует быть привлеченными к ответственности.

Подать декларацию без нарушения сейчас уже нельзя, потому что даже за 2018 год — срок подачи деклараций уже прошел. Всех «активных граждан», кто с удовольствием пользовался ассортиментом «Магазина поощрений», неизбежно оштрафуют: по 200 рублей за каждое полученное вознаграждение, плюс 20% от неудержанного налога.

Чтобы минимизировать неизбежные в будущем претензии со стороны налоговой, гражданам, указавшим при регистрации свои реальные ФИО или номер телефона, либо использовавшим «баллы» для оплаты парковки своей машины, — то есть тем, кого легко идентифицировать — имеет смысл написать в ОАО «Электронная Москва» (на почту e-moskva@e-moskva.ru или заказным письмом на 107078, Москва, а/я 185) официальный запрос следующего образца:

— Я являюсь пользователем проекта «Активный гражданин». В период с 2015 по 2018 года я получал поощрения через Магазин поощрений проекта, в связи с чем у меня возник облагаемый налогом доход. В соответствии с пунктом 3 ст. 230 Налогового кодекса РФ прошу АО «Электронная Москва» выдать мне. «Справку о доходах и суммах налога физического лица» в отношении меня за 2015—2018 года. Справку прошу направить по адресу такому-то.

В запросе указать реальные года участия в проектах, ФИО и ИНН, распечатать и в конце поставить подпись и дату. Если будете отправлять «бумажной» почтой— отправляйте оригинал, если электронной — скан.

Это нужно, чтобы самостоятельно и немедленно оплатить задолженность и не копить недоимки, которые за несколько лет могут достичь внушительных величин.

В ответ от АО «Электронная Москва» вы, скорее всего, получите маловразумительную отписку, а не справку. Но ее можно будет использовать для доказывания своей невиновности перед налоговиками. Либо не получите вообще никакого ответа, поэтому номер почтового отправления или исходящий е-мейл — сохраните обязательно.

штрафы, ПДД, транспортный налог, ГИБДД
15 мая 2019
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