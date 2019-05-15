«Помощник Москвы» сильно подставил всех, кто пользуется «штрафным» приложением

На днях столичный юрист Иван Ежиков получил официальное разъяснение Министерства финансов РФ. Из него следует, что вознаграждения любителей штрафовать нарушителей ПДД с помощью «Помощника Москвы» или голосовать на столичном сайте «Активный гражданин» являются доходом и потому облагаются налогом.

АО «Электронная Москва», являющееся оператором обоих сервисов, с самого начала прописало в договор-оферту с участниками проекта пункт 8.1:

«Участник проекта самостоятельно несет ответственность за соблюдение законодательство РФ в части уплаты налогов и сборов в связи с участием в Проекте и получением поощрений».

То есть, все вопросы с налоговиками каждый «активный гражданин» или «помощник Москвы» должен решать самостоятельно. Устроители знали об этом нюансе, но заранее «умыли руки» — им важнее было подтолкнуть граждан массово заменять собой инспекторов ГИБДД и МАДИ на улицах города.

И не менее массово, — нарушать налоговое законодательство, как выясняется. Ведь большинство из людей, скорее всего, толком и не читали текст «оферты». Но если даже кто и прочел пункт 8.1, то вряд ли осознал, чем он ему грозит на практике.