Немцы показали тизер нового BMW 1-й серии

Решив заинтриговать своих поклонников, баварский бренд опубликовал в соцсетях тизерные изображения нового BMW 1-й серии. Конкурент Mercedes-Benz A-класса и Audi A3, переехавший на новую платформу, вышел на финишную прямую перед мировой премьерой.
На свежих официальных снимках BMW 1-й серии закутан в камуфляжную пленку. На некоторых снимках запечатлели моменты, как этот автомобиль начал понемногу избавляться от маскировки, открывая передние фары и задние фонари. А также перед объективами засветился экран цифровой «приборки» с развернутой на ней картой навигатора.
Стоит отметить, что подобные тизеры выглядят довольно мило, с учетом того, что внешность автомобиля уже перестала быть секретом: в Сети не так давно всплывали шпионские фотографии баварской «копейки» во всей красе.
Напомним, что «единичка» переехала на свежую платформу FAAR, позволяющую строить переднеприводные автомобили и машины с распределением тяги на все колеса. Кроме того, «тележка» позволяет оснащать авто гибридными и чисто электрическими силовыми установками.
По некоторым данным, новинка в своей самой производительной версии M135i дебютирует только осенью, блеснув на стенде марки на Франкфуртском моторшоу. Под капотом этого авто разработчики спрячут 306-сильный турбированный мотор, позаимствовав его у X2.