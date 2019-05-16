Немцы показали тизер нового BMW 1-й серии

На свежих официальных снимках BMW 1-й серии закутан в камуфляжную пленку. На некоторых снимках запечатлели моменты, как этот автомобиль начал понемногу избавляться от маскировки, открывая передние фары и задние фонари. А также перед объективами засветился экран цифровой «приборки» с развернутой на ней картой навигатора.

Стоит отметить, что подобные тизеры выглядят довольно мило, с учетом того, что внешность автомобиля уже перестала быть секретом: в Сети не так давно всплывали шпионские фотографии баварской «копейки» во всей красе.