Как самому сделать ароматизатор воздуха в авто при помощи бельевой прищепки

Как и в любом разнообразии, в случае с освежителями салона, тоже полно своих «но». Кто производил? Из чего? Насколько качественны компоненты, входящие в жидкость, которой пропитаны «освежители»? На все эти вопросы, порой, ответов не найти вовсе. А собственное здоровье некачественной продукцией угробить можно довольно легко, вдыхая, по ощущениям, ароматные пары какой-нибудь ядовитой бурды, разлитой в подмосковном гараже.

Впрочем, есть недорогой, но действенный, а главное, безопасный способ создать ароматический комфорт в салоне вашего автомобиля. Для этого понадобятся: самая дешевая деревянная бельевая прищепка, натуральные эфирные масла, которые продаются в любой аптеке или любимые духи.

Далее, опускаем деревянную прищепку в выбранную ароматную жидкость, и даем ей, как следует, пропитаться. Сухое дерево довольно быстро наберет в себя ароматную влагу, после чего прищепку нужно прицепить к дефлектору воздуховода на передней панели вашего автомобиля. Салон моментально наполнится ароматом, который перебьет неприятный запах пластика, выхлопных газов или табачного дыма.