Как самому сделать ароматизатор воздуха в авто при помощи бельевой прищепки

Купить освежитель воздуха для интерьера авто — сегодня не проблема. Канули в Лету времена, когда на прилавках можно было найти три вида елочек на нитке с запахом на пару часов. Ассортимент настолько широк, что «вонючками» кишит любая мойка, магазин и АЗС. Но не спешите покупать ароматизатор…
Лика Затворная

Как и в любом разнообразии, в случае с освежителями салона, тоже полно своих «но». Кто производил? Из чего? Насколько качественны компоненты, входящие в жидкость, которой пропитаны «освежители»? На все эти вопросы, порой, ответов не найти вовсе. А собственное здоровье некачественной продукцией угробить можно довольно легко, вдыхая, по ощущениям, ароматные пары какой-нибудь ядовитой бурды, разлитой в подмосковном гараже.

Впрочем, есть недорогой, но действенный, а главное, безопасный способ создать ароматический комфорт в салоне вашего автомобиля. Для этого понадобятся: самая дешевая деревянная бельевая прищепка, натуральные эфирные масла, которые продаются в любой аптеке или любимые духи.

Далее, опускаем деревянную прищепку в выбранную ароматную жидкость, и даем ей, как следует, пропитаться. Сухое дерево довольно быстро наберет в себя ароматную влагу, после чего прищепку нужно прицепить к дефлектору воздуховода на передней панели вашего автомобиля. Салон моментально наполнится ароматом, который перебьет неприятный запах пластика, выхлопных газов или табачного дыма.

Разумеется, конструкцию можно усовершенствовать. Эфирное масло можно налить в небольшой, но красивый флакон из-под тех же духов или старого освежителя (это даже лучше, потому как есть стандартный крепеж к дефлектору). В крышке флакона нужно проделать отверстие и вставить в него кусок хлопчатобумажной веревки, опустив один ее конец в масло, а другой оставив торчать из крышки наружу. Веревка пропитается маслом и будет долго сохранять его аромат, постоянно подпитываясь новой порцией жидкости из флакона.

Для пузырька, не имеющего специального крепежа, можно сделать крепление из обычной денежной резинки, продев ее в створки воздуховода и закрепив обоими концами на емкости. А еще отличный самодельный ароматизатор получается из обычной солонки.

лайфхак
16 мая 2019
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