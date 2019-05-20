Названа точная дата мировой премьеры обновленного Skoda Superb

Чехи опубликовали видеоролик, где в главной роли выступил Skoda Superb, переживший рестайлинг. А в конце клипа рассказал, что дебют посвежевшей модели пройдет 23 мая в Братиславе. Как уже сообщалось ранее, первый показ автомобиля приурочат как раз к Чемпионату мира по хоккею.

Кроме того, из 12-секундного ролика можно понять, что «Суперб» по традиции выйдет в кузовах лифтбэк и универсал, а также впервые получит версию Scout с внедорожными замашками. Ожидается, что для бездорожья разработчики подготовят только «сарай».