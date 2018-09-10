Skoda прекратила в России продажи Octavia RS и Scout

Ассортимент вариаций Skoda Octavia весьма поредел, но, судя по всему, предложенное разнообразие с довольно высоким ценником российскому покупателю сегодня ни к чему. А те, кто может себе позволить автомобиль подороже, наверняка пойдут в соседний дилерский салон с вывеской премиального содержания.

Отныне у нас доступна модель в кузовах лифтбэк и универсал только с передним приводом. В моторной линейке остались: «атмосферник» объемом 1,6 л и мощностью 110 л. с., агрегатированный пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонной автоматической коробкой передач, 1,4-литровый турбированный двигатель с отдачей 150 «лошадей», работающий в паре либо с шестискоростной МКП или с коробкой DSG. Кроме них в гамме есть еще 1,8-литровый агрегат мощностью 180 сил, который сочетается только с «роботом».

Российский ценник на «четырехдверку» сегодня стартует от 1 021 000 рублей, а стоимость «сарая» начинается от 1 336 000 «деревянных».