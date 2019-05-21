Неожиданно в продаже появились новые ЗИЛ-133

Фото: specmahina.ru
В Сети появилось объявление о продаже новых ЗИЛ-133. Нет, конечно, производство устаревшего грузовика не возобновили. Просто нашелся запас автомобилей в количестве шести штук, простоявших в гараже без надобности аж 25 лет.
Светлана Ермолаева

Этот небольшой грузовой автопарк обнаружился в Красноярске. Если верить тексту объявления, выставленные на продажу ЗИЛ-133ГЯ собрали в 1994 году, хотя модель в этой модификации выпускали до 92-го. Автомобили остались как с иголочки и ранее числились в Госрезерве. Возможно, именно этим и объясняется столь поздняя дата изготовления.

Грузовикам поработать не удалось: на одометре пробег — 1500 км. Именно столько «старички» прошли при заводской обкатке. Стоит отметить, что ЗИЛ-133ГЯ оснащены 210-сильным дизелем V8 КамАЗ-740 объемом 10,85 л. Расход при 60 км/ч — 26,6 л на сотню. Продавец оценил каждый автомобиль в 700 000 рублей.

Напомним, что 133-и ЗИЛы начали выпускать в 1975 году. Модификация с более экономичным движком на тяжелом топливе (бензиновый агрегат «кушал» под 50 л на 100 км) ГЯ появилась через четыре года. Для того, чтобы вместить на тот момент более прогрессивный мотор, капот пришлось немного вытянуть. От того-то грузовик и получил в народе прозвище «Крокодил». Да еще плюс длинная база.

Авто в основном использовали для городских перевозок или в качестве шасси с надстройками, например, автокраны. Кстати, кабина продающихся авто окрашена в стандартный голубой цвет. И портал «АвтоВзгляд» разобрался, почему ЗИЛ-130, а за ним и 133, красили именно в такой оттенок безоблачного неба. Ответ на этот вопрос можно найти здесь.

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21 мая 2019
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