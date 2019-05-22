Названы цена и сроки появления нового российского электрокара

Новый ситикар Zetta, по всей видимости, будет доступен потребителям уже в предстоящем декабре. Компактное трехдверное «зеленое» авто в базе оснастят системой переднего привода и набором батарей, обеспечивающим до 200 км хода. Ожидается, что в будущем выйдет «малыш» и с приводом на все четыре колеса, сообщает информационное агентство «РИА Новости», ссылаясь на руководителя нового бренда Дениса Щуровского.

Практически все комплектующие новинки отечественной разработки и производства, за исключением аккумуляторов — их импортируют из Китая. К осени новика должна пройти процесс сертификации, а к концу года будут собраны первые серийные опытные образцы. Прайс на микрокар, чью сборку наладят в Тольятти, буде начинаться со скромных 450 000 рублей.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», в декабре прошлого 2018 года дебютировал концепткар Zetta «СИТИ Модуль-2» на пятом международном форуме «Город будущего. Тольятти 2018». Прототип приводился в движение четырьмя мотор-колесами, развивающими в общей сложности до 98 л. с.