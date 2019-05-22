Названы цена и сроки появления нового российского электрокара

Фото: Zetta
Экологически чистые автомобили с электромоторами на вооружении набирают популярность в странах Европы, но у наших соотечественников электрокары пока не прижились. И не удивительно: заряжать их пока негде, инфраструктура отсутствует, да и ценники на такие машины никак нельзя назвать гуманными. Но все же совсем скоро на рынок обещает выйти электрическое авто российского производства.
Светлана Ермолаева

Новый ситикар Zetta, по всей видимости, будет доступен потребителям уже в предстоящем декабре. Компактное трехдверное «зеленое» авто в базе оснастят системой переднего привода и набором батарей, обеспечивающим до 200 км хода. Ожидается, что в будущем выйдет «малыш» и с приводом на все четыре колеса, сообщает информационное агентство «РИА Новости», ссылаясь на руководителя нового бренда Дениса Щуровского.

Практически все комплектующие новинки отечественной разработки и производства, за исключением аккумуляторов — их импортируют из Китая. К осени новика должна пройти процесс сертификации, а к концу года будут собраны первые серийные опытные образцы. Прайс на микрокар, чью сборку наладят в Тольятти, буде начинаться со скромных 450 000 рублей.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», в декабре прошлого 2018 года дебютировал концепткар Zetta «СИТИ Модуль-2» на пятом международном форуме «Город будущего. Тольятти 2018». Прототип приводился в движение четырьмя мотор-колесами, развивающими в общей сложности до 98 л. с.

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22 мая 2019
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