3 малоизвестных причины, почему слишком часто разряжается аккумулятор

Пожалуй, самой распространенной причиной частой разрядки аккумулятора является ее износ. Ведь это устройство можно условно отнести к расходникам — средний срок службы хорошей батареи составляет порядка пяти лет. Другой возможный виновник проблемы — сам водитель, страдающий забывчивостью в острой форме. Здесь же следует упомянуть «болезни» генератора или производственный брак самой АКБ.
Но обо всех этих причинах вы — опытные водители — наверняка, знали и раньше. А где искать проблему, если аккумулятор совсем новый, генератор — как показали результаты диагностики — в полной боевой готовности, а рассеянность — это ни разу не про вас? И погодите тратить кровно нажитые на многочисленные проверки и сервисы! Существует высокий шанс, что вы справитесь с недугом без посторонней помощи.