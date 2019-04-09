3 малоизвестных причины, почему слишком часто разряжается аккумулятор

КОРОТКО И ЧАСТО

Как известно, непродолжительные поездки лишают аккумулятор возможности полноценно зарядиться от генератора, а прибавить сюда еще саморазряд, от которого никуда не деться, дополнительные потребители и морозную погоду… Обратив внимание на частый разряд исправной батареи, попробуйте увеличить дистанцию и время в пути. И постарайтесь не допускать длительных простоев машины.

АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ

Случается и такое, что причиной частой разрядки аккумулятора являются естественные вибрации, возникающие на неровной поверхности дороги. Если при установке батарея была закреплена недостаточно надежно, то из-за регулярных толчков она со временем может «разболтаться» и повредиться. Как следствие — проблемы с системой электрооборудования машины и постоянные подзарядки.

СМОТРИ ШИРЕ

Если вы уверены, что упомянутые выше две причины — точно не ваша история, то имеет смысл проверить бортовую сеть автомобиля: убедиться в том, что провода не окислились, не перетерлись и не переломились, что нет утечек тока. К слову сказать, чрезмерную нагрузку на бортовую сеть — а, следовательно и на аккумулятор — могут давать чересчур прожорливые энергопотребители. Уверены ли вы в качестве гаджетов, подключаемых к прикуривателю?