3 малоизвестных причины, почему слишком часто разряжается аккумулятор

Фото: knowhow.napaonline.com
Периодическая разрядка аккумулятора входит в число самых распространенных неприятностей, с которыми сталкиваются автовладельцы. Порой решить проблему удается малой кровью — путем замены старого устройства на новое. Однако зачастую этого недостаточно: водителям приходится тратить нервы, время и деньги на поиск истиной причины недуга. Где искать корень зла, подскажет портал «АвтоВзгляд»
Кристина Извекова

Пожалуй, самой распространенной причиной частой разрядки аккумулятора является ее износ. Ведь это устройство можно условно отнести к расходникам — средний срок службы хорошей батареи составляет порядка пяти лет. Другой возможный виновник проблемы — сам водитель, страдающий забывчивостью в острой форме. Здесь же следует упомянуть «болезни» генератора или производственный брак самой АКБ.

Но обо всех этих причинах вы — опытные водители — наверняка, знали и раньше. А где искать проблему, если аккумулятор совсем новый, генератор — как показали результаты диагностики — в полной боевой готовности, а рассеянность — это ни разу не про вас? И погодите тратить кровно нажитые на многочисленные проверки и сервисы! Существует высокий шанс, что вы справитесь с недугом без посторонней помощи.

Фото: www.rajcanauto.com

КОРОТКО И ЧАСТО

Как известно, непродолжительные поездки лишают аккумулятор возможности полноценно зарядиться от генератора, а прибавить сюда еще саморазряд, от которого никуда не деться, дополнительные потребители и морозную погоду… Обратив внимание на частый разряд исправной батареи, попробуйте увеличить дистанцию и время в пути. И постарайтесь не допускать длительных простоев машины.

АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ

Случается и такое, что причиной частой разрядки аккумулятора являются естественные вибрации, возникающие на неровной поверхности дороги. Если при установке батарея была закреплена недостаточно надежно, то из-за регулярных толчков она со временем может «разболтаться» и повредиться. Как следствие — проблемы с системой электрооборудования машины и постоянные подзарядки.

СМОТРИ ШИРЕ

Если вы уверены, что упомянутые выше две причины — точно не ваша история, то имеет смысл проверить бортовую сеть автомобиля: убедиться в том, что провода не окислились, не перетерлись и не переломились, что нет утечек тока. К слову сказать, чрезмерную нагрузку на бортовую сеть — а, следовательно и на аккумулятор — могут давать чересчур прожорливые энергопотребители. Уверены ли вы в качестве гаджетов, подключаемых к прикуривателю?

автосервис, ремонт, техническое обслуживание
9 апреля 2019
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