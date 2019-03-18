Сколько электрокаров ездит по российским дорогам

Всего по отечественным дорогам ездит 43,5 млн. легковушек. Так что доля экологически чистых авто не дотягивает даже до 0,01% от их числа. Самой популярной моделью без вредного выхлопа по-прежнему остается Nissan Leaf. Таких автомобилей насчитывается около 2800 единиц или около 80% от всех электромобилей в России.

На второй строчке рейтинга с огромным отставанием расположился Mitsubishi i-MiEV: их оказалось 295 штук. Третье место досталось «американцу»: Tesla Model S с показателем в 211 автомобилей. А за ним следует кроссовер Model X, пришедшийся по вкусу 108 автомобилистам.

В этом хит-параде нашлось место и для российской модели: первую пятерку замыкает LADA Ellada (96 автомобилей). В отличие от всех предыдущих участников рейтинга универсал уже давно покинул конвейер, да и история его была не долгой. Авто представили в 2011 году, а в производстве оно продержалось с 2012 по 2013-й. За это время успели выпустить пилотную партию. Стоит отметить, что одного полного заряда батареи «Эллады» хватает на 140 км пробега.

Далее по порядку идут одноместный Renault Twizy (33 единицы), BMW i3 (19 машин) и Jaguar I-Pace (8 авто). Кстати, вся троица официально представлена на отечественном рынке.