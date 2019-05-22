В Москве резко упал спрос на автомобили

На вершине популярности в Белокаменной вновь поселился бюджетный седан Volkswagen Polo, временно потерявший лидерство на мартовском рынке. За «немца» рублем проголосовали 1158 горожан увеличив сбыт на 41%.

В арсенале «четырехдверки» найдется 1,6-литровый мотор с мощностью 90 или 110 л. с. калужского производства, выступающий либо с пятиступенчатой МКП, либо с шестидиапазонным «автоматом». Кроме того, авто может приводиться в движение 125-сильным движком, агрегатированным как «механикой», так и семискоростной автоматической коробки передач. Автомобиль от дилера можно забрать за 670 900 рублей.

На вторую строчку скатился KIA Rio, разлетевшийся тиражом в 960 единиц (-33%). А первую тройку замыкает Hyundai Creta: такие кроссоверы обрели 817 хозяев в самом сердце Родины (-9%). За ним следует Skoda Octavia с результатом в 803 автомобиля (+27%) и проданный в количестве 698 штук (-32%) Hyundai Solaris, заняв четвертое и пятое места соответственно.

Далее в указанном порядке, по данным агентства «Автостат», идут: Skoda Rapid (667 авто, +45%), Toyota Camry (648 машин, +53%), Volkswagen Tiguan (609 экземпляров, −8%), KIA Optima (537 штук, +33%) и Skoda Kodiaq (518 единиц, рост более чем в 4 раза).