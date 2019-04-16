Шанхай-2019: Корейцы удивили новой Hyundai Creta

Фото: Hyundai
На Шанхайском автосалоне, где глаза разбегаются от мировых новинок, корейцы представили новую Hyundai Creta, именуемую на других рынках ix25. Субкомпактный кроссовер второго поколения изменился практически неузнаваемо, став похожим на флагманский Palisade или свежий Santa Fe.
Светлана Ермолаева

Переродившись в новой генерации, Hyundai Creta сменилa скромный внешний вид на яркий лоск: маленький кроссовер обзавелся трехэтажной головной оптикой, трехцветной окраской кузова и более массивной радиаторной решеткой иной формы.

«Паркетник» блеснул перелицованным салоном с изменившимся центральным тоннелем, большим вертикальным экраном мультимедийной системы и улучшенными креслами. Кроме того, интерьер получил более качественные материалы отделки.

Технические подробности корейцы пока предпочитают скрывать. Но, по просочившейся в Сеть из китайских СМИ информации, авто в длину подросло на 30 мм, при этом колесная база растянулась на 20 мм. В ширину модель «раздулась» на 10 мм, став ниже на 7.

Напомним, что актуальная Creta, представленная на российском рынке, в длину достигает 4720 мм при колесной базе в 2590 мм, ширине — в 1780 мм и высоте — в 1665 мм. Кроссовер в отечественной версии вооружен парой бензиновых моторов: 123-сильным объемом 1,6 л и двухлитровым мощностью 149,6 л. с. Оба движка агрегатируются как с шестискоростной «механикой», так и с шестидиапазонной АКП вместе с полным или передним приводом — на выбор. Ценник на авто стартует от 947 000 рублей.

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17 апреля 2019
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