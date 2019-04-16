Шанхай-2019: Корейцы удивили новой Hyundai Creta

Переродившись в новой генерации, Hyundai Creta сменилa скромный внешний вид на яркий лоск: маленький кроссовер обзавелся трехэтажной головной оптикой, трехцветной окраской кузова и более массивной радиаторной решеткой иной формы.

«Паркетник» блеснул перелицованным салоном с изменившимся центральным тоннелем, большим вертикальным экраном мультимедийной системы и улучшенными креслами. Кроме того, интерьер получил более качественные материалы отделки.

Технические подробности корейцы пока предпочитают скрывать. Но, по просочившейся в Сеть из китайских СМИ информации, авто в длину подросло на 30 мм, при этом колесная база растянулась на 20 мм. В ширину модель «раздулась» на 10 мм, став ниже на 7.

Напомним, что актуальная Creta, представленная на российском рынке, в длину достигает 4720 мм при колесной базе в 2590 мм, ширине — в 1780 мм и высоте — в 1665 мм. Кроссовер в отечественной версии вооружен парой бензиновых моторов: 123-сильным объемом 1,6 л и двухлитровым мощностью 149,6 л. с. Оба движка агрегатируются как с шестискоростной «механикой», так и с шестидиапазонной АКП вместе с полным или передним приводом — на выбор. Ценник на авто стартует от 947 000 рублей.