В России собрали 500 000 Volkswagen Polo

Этот Volkswagen Polo оснащен затемненной задней оптикой и может похвастать фальшрадиаторной решеткой с хромированными элементами. Салон украшает 6,5-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, которая умеет синхронизироваться со смартфонами через Bluetooth.

В списке оснащения можно найти круиз-контроль, камеры заднего вида, боковые зеркала с электроприводом, функцию обогрева форсунок стеклоомывателя, «лобовухи» и заднего стекол, которое, кстати, получило штатную тонировку.

Комфорта водителю и пассажирам добавляет центральный подлокотник и подстаканник для заднего ряда, спинки которого складываются для удобства погрузки.

Стоит напомнить, что бюджетный Polo — самый популярный автомобиль бренда в России. Только в октябре он разошелся тиражом в 5343 экземпляра. Прайс на «четырехдверку» стартует от 629 900 рублей, а модель в версии Drive обойдется минимум в 729 900 «деревянных».