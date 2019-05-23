В России признали бракованными автомобили Volvo двух моделей

Отзывная акция затронула 79 седанов Volvo S90 и кроссоверов XC60, проданных нашим соотечественникам в 2018 и текущем годах. Заводские специалисты после проверки обнаружили, что при сборке направляющая одного из передних сидений потеряла крепеж — гайку с фланцем. Плевый на первый взгляд недочет может обернуться нешуточными последствиями: во время серьезной аварии кресло может сместиться, и, к примеру, навредить заднему пассажиру.

Перечень с VIN конкретных автомобилей с дефектом найдется на сайте «Росстандарта» в разделе «Документы». Чтобы понять, попадет ли ваше авто под отзыв, нужно сравнить идентификационный номер из ПТС с теми, что в списке. При совпадении следует обратиться к ближайшему дилеру, где в условиях сервиса брак будет устранен. Кстати, российские представители бренда будут и сами оповещать владельцев о проблеме в ближайшее время.

Стоит отметить, продукция Volvo чуть ли ни каждый месяц попадает под сервисные мероприятия. Так, в начале марта производитель пригласил к дилеским сервисменам владельцев более 5000 машин сразу семи моделей по нескольким поводам.