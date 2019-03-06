По каким причинам девушки чаще всего обращаются в автосервис

Согласитесь, девушки не так часто заезжают на своих авто в сервисные зоны, хотя на дорогах их — видимо-невидимо. Вероятно, их машинки обслуживают мужчины-ухажеры. Правда, далеко не у каждой красотки за рулем есть заботливый кавалер.
Накануне Международного женского дня сервисмены провели любопытный опрос среди среди посетительниц техцентров и выяснили, как представительницы прекрасной половины человечества относятся к обслуживанию ремонту любимой «ласточки».
По оценкам экспертов, не менее 20% клиентов технических мастерских являются женщины. И в отличие от мужчин, дамочки больше интересуются операциями, которые происходят с их машиной во время технического обслуживания.
Согласно исследованию специалистов Bosch, самыми актуальными причинами для визита в автосервис у девушек-волдительниц являются неработающая светотехника и посторонние шумы и звуки в ходовой части.
Стоит добавить, что 53% респонденток посещает техцентр для проведения планового технического обслуживания, а 39% — в связи с необходимостью какого-либо ремонта.
Между тем, исследование продемонстрировало, что водители мужского пола гораздо более ответственны к эксплуатации личного автотранспорта. Как уже было сказано, они чаще посещают ремонтные мастерские, регулярно делают ТО и диагностику своих машин.