По каким причинам девушки чаще всего обращаются в автосервис

Согласно исследованию специалистов Bosch, самыми актуальными причинами для визита в автосервис у девушек-волдительниц являются неработающая светотехника и посторонние шумы и звуки в ходовой части.

Стоит добавить, что 53% респонденток посещает техцентр для проведения планового технического обслуживания, а 39% — в связи с необходимостью какого-либо ремонта.

Между тем, исследование продемонстрировало, что водители мужского пола гораздо более ответственны к эксплуатации личного автотранспорта. Как уже было сказано, они чаще посещают ремонтные мастерские, регулярно делают ТО и диагностику своих машин.