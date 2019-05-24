Немцы распрощаются с Audi TT

Фото: Audi
Немцы намерены убрать некогда культовое, но, кажется, уже окончательно растерявшее свою аудиторию Audi TT. Купе покинет конвейер после того, как закончится жизненный цикл модели в текущей генерации. Но ее место в продуктовой линейке займет другое авто.
Светлана Ермолаева

Эту новость сообщил председатель совета директоров компании Audi Брам Шот на ежегодном собрании. Вместо Audi TT потребителям будет представлен новый автомобиль, работающий исключительно на электротяге и с иным названием, но приблизительно с тем же ценником.

Напомним, что история Audi TT началась в 1998 году. Сначала автомобиль собирали лишь в кузове купе, через года стартовал выпуск модели в качестве родстера. В 2005-м году ребята из Ингольштадта представили TT второго поколения, а третья генерация появилась лишь в 2014-м. Собственно авто в этом поколении и представлено на сегодняшний день.

Последнее обновление TT пережила летом прошлого года. Но в России автомобиль уже не доступен: несколько недель назад, в конце апреля, «двухдверку» у нас продавать перестали вместе со спорткаром Audi R8. Добавим, что для европейцев авто оснащается турбированным мотором мощностью 197 или 245 л. с., агрегатированным с «механиком» или «роботом».

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24 мая 2019
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