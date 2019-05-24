Немцы распрощаются с Audi TT

Эту новость сообщил председатель совета директоров компании Audi Брам Шот на ежегодном собрании. Вместо Audi TT потребителям будет представлен новый автомобиль, работающий исключительно на электротяге и с иным названием, но приблизительно с тем же ценником.

Напомним, что история Audi TT началась в 1998 году. Сначала автомобиль собирали лишь в кузове купе, через года стартовал выпуск модели в качестве родстера. В 2005-м году ребята из Ингольштадта представили TT второго поколения, а третья генерация появилась лишь в 2014-м. Собственно авто в этом поколении и представлено на сегодняшний день.

Последнее обновление TT пережила летом прошлого года. Но в России автомобиль уже не доступен: несколько недель назад, в конце апреля, «двухдверку» у нас продавать перестали вместе со спорткаром Audi R8. Добавим, что для европейцев авто оснащается турбированным мотором мощностью 197 или 245 л. с., агрегатированным с «механиком» или «роботом».