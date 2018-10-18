Audi представила R8 в самой экстремальной версии

При скорости в 150 км/ч новое «оперение» удваивает прижимную силу, а при максимальной — 315 км/ч — добавляет к этому параметру еще 100 кг, доводя его до 250 кг. В аэродинамический обвес вошли жестко зафиксированное заднее «антикрыло», боковые юбки, передний спойлер и задний диффузор. Кроме того, инженерам удалось снизить вес автомобиля за счет облегченных тормозных колодок и специально разработанных 20-дюймовых колесных дисков.

Купе получило пакет гоночных комплектующих от подразделения Audi Sport, кожаную отделку салона, черные спортивные сиденья с красной прострочкой и акустическую систему на 550 Вт с 13-ю динамиками. О мощности мотора производитель пока ничего не сообщает. Это будет тот же 5,2-литровый V10, что и у обычного R8.

На рынке Audi R8 Competition появится в ноябре. Автомобиль выйдет в ограниченной серии в 10 экземпляров. Его ценник начинается с отметки в 237 350 долларов. В рублях эта сумма эквивалентна примерно 15,5 млн. рублей по актуальному курсу.