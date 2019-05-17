Коссоверы Audi признаны аварийно-опасными

Неисправные «паркетники» Audi Q5 были проданы за время с 2018-го по текущий год. Причина сервисной акции не шуточная — ошибка при сборке тормозной системы. Проще говоря, на крайне небюджетные автомобили был установлен не соответствующий спецификации главный тормозной цилиндр. Из-за этой ошибки есть вероятность того, что вся система может выйти из строя. Брак не затрагивает работу электронного стояночного тормоза.

Для решения возможной проблемы для начала необходимо узнать, попадает ли под отзыв конкретный автомобиль. Для этого стоит заглянуть на сайт «Росстандарта» в раздел «Документы» и сравнить идентификационные номера из списка неисправных машин с VIN из ПТС. При совпадении нужно связаться с ближайшим дилером и записаться на ремонт, где некондиционную деталь проверят и, если это необходимо, заменят на требуемую.

Напомним, что последнюю отзывную кампанию ребята из Ингольштадта объявляли в России буквально месяц назад: тогда в сервис позвали более 400 автомобилей. Причем брак обнаружили сразу у шести моделей.