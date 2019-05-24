В Audi подтвердили появление «убийцы» Mercedes-Maybach

Такой Audi A8, по всей видимости, будет выходить с конвейера, отмеченный логотипом с возрожденным названием Horch. Отличия будущей новинки — богатый набор стандартного оборудования, шикарные материалы отделки и иная силовая составляющая. А истинные знатоки смогут отличить авто по дизайну колесных дисков.

По некоторым неподтвержденным данным, Audi A8 Horch дебютирует в 2021 году. Под капотом ожидаются производительные W12 и V8. Да-да, те, что стоят на вооружении у автомобилей Bentley.

Напомним, что там же, на ежегодном собрании марки, как уже писал портал «АвтоВзгляд», рассказали о дальнейшей судьбе спорткупе Audi TT. Модель, после того, как закончится жизненный цикл авто текущего поколения, уйдет в отставку. Полноценного приемника «двухдверке» не полагается. В продуктовой линейке ее место достанется совершенно новому автомобилю с иным названием, полностью электрифицированному, но с похожим ценником. Уточним, в Германии прайс на TT на данный момент стартует от 36 500 евро, что в переводе в рубли приравнивается приблизительно к 2,6 млн.