Ford Transit побил производственный рекорд

Юбилейным стал цельнометаллический фургон средней длины и с крышей средней высоты. Под капотом этого Ford Transit установлен 125-сильный дизель объемом 2,2 л, агрегатированный с шестиступенчатой «механикой». Стоит напомнить, что на вооружении модели также имеется мотор, форсированный до 136 «лошадей». Таким движком оснащается длиннобазное авто с максимальной полной массой в 4600 кг.

В линейке «Транзита» более 55 модификаций, включая различные надстройки. Кстати, стоит напомнить, что совсем недавно американцы представили модель в новой версии АГП-14Т, позволяющей полноценно использовать автомобиль для перевозок грузов, а также в качестве подъемника. Да-да, разработчики разместили на крыше фургона выдвижную стрелку с большой люлькой, поднимающуюся на высоту 14,2 м.

Отметим, что, по данным Ассоциации европейского бизнеса, Transit лидирует в российском рейтинге продаж среди коммерческого транспорта зарубежных брендов.