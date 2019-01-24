Как получить скидку в 400 000 рублей на новый Ford Transit

Так, самый популярный Ford Transit в цельнометаллическом кузове отныне можно приобрести за 1 526 400 рублей, а промтоварный фургон — за 1 499 400 рублей. Правда, для этого необходимо воспользоваться услугой обмена по Trade-in и программой лизинга.

Самой большой выгоды в 400 000 «деревянных» можно добиться при покупке «Транзита» в комплектации «Комфорт»: без учета госкомпенсаций и скидок автомобиль оценивается в 2 301 000 рублей.

Напомним, что государственная программа субсидирования лизинга, отнимает от авансового платежа 10%, но сумма уступки не может быть более 500 000 рублей. Причем под льготы подпадают только новенькие машины, не регистрированные ранее.

Стоит добавить, что для российских покупателей «американец» собирают на автозаводе Ford Sollers в Елабуге по полному циклу.