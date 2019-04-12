Американцы представили новый концептуальный Ford Transit

Фото: Ford
Хорошо известная российским покупателям, а теперь еще и единственная модель бренда, остающаяся на отечественном рынке, Ford Transit переродилась в новом концепткаре Transit Smart Energy — микроавтобусе на батарейках: его вполне можно назвать испытательной платформой для новых технологий.
Светлана Ермолаева

Как рассказали представители Ford, дальность пробега электрокара напрямую зависит от работы климатической системы в салоне: она «отъедает» доволно много энергии, которая могла бы пойти на увеличение дальности поездки. По некоторым данным, в холода климат-контроль может забирать до 50% зарядки. Причем речь идет о легковушке, а если отапливать, к примеру, большой пассажирский микроавтобус?

Новоявленный Ford Transit Smart Energy научился экономить драгоценную энергию, пополнять запасы из внешних источников, а также рекуперировать ее. Экологически чистая новинка просто нашпигована всевозможными новыми технологиями. Начиная от солнечных батарей (их только пробуют использовать в автомобилях) и заканчивая устройствами, накапливающими тепловую энергию от работающих силовых установок.

Автомобиль получил серьезную теплоизоляцию пола, крыши, боковых панелей. Даже его стекла умеют сохранять тепло. Как вяснилось, это гораздо экономичнее, чем увеличивать температуру воздуха во всем салоне.

Стоит напомнить, что Ford практически покидает российский рынок, увозя от нас все «легковушки». В июне-июле остановятся заводские конвейеры в Набережных Челнах и во Всеволожске, а к сентябрю уже будут распроданы складские запасы.

производители, производство, прототипы, концепты, электромобили, коммерческий транспорт
12 апреля 2019
258