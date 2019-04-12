Американцы представили новый концептуальный Ford Transit

Как рассказали представители Ford, дальность пробега электрокара напрямую зависит от работы климатической системы в салоне: она «отъедает» доволно много энергии, которая могла бы пойти на увеличение дальности поездки. По некоторым данным, в холода климат-контроль может забирать до 50% зарядки. Причем речь идет о легковушке, а если отапливать, к примеру, большой пассажирский микроавтобус?

Новоявленный Ford Transit Smart Energy научился экономить драгоценную энергию, пополнять запасы из внешних источников, а также рекуперировать ее. Экологически чистая новинка просто нашпигована всевозможными новыми технологиями. Начиная от солнечных батарей (их только пробуют использовать в автомобилях) и заканчивая устройствами, накапливающими тепловую энергию от работающих силовых установок.