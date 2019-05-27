Почему у автомобилей Mazda отказывают «дворники»

Японцы пригласили в дилерские автосервисы 1678 владельцев автомобилей Mazda3, уехавших от официальных дмлеров в период с сентября 2015-го по март 2018-го года. В результате проверок заводскими специалистами, обнаружилось, что может отказать реле моторчика механизма стеклоочистителей. Тогда «дворники» просто замрут, что небезопсно в дожь, снег и слякоть, когда стекло мгновенно залепляет грязь.

Чтобы решить этот вопрос, необходимо полностью заменить блок управления на кондиционный, куда будет входить доработанное реле.

На сайте «Росстандарта» в разделе «Документы» в открытом доступе есть список VIN дефектных «Матрешек». Чтобы понять, подходит ли конкретное авто под отзыв, необходимо сравнить идентификационный номер из ПТС с теми, что в перечне. При совпадении нужно обратиться к ближайшему дилеру и записаться на прием. Все работы и комплектующие, связанные с этим недочетом, производитель предоставляет бесплатно.

Напомним, что последний раз марка Mazda засветилась в сообщениях об отзыве почти 3000 авто в конце прошлого года из-за бракованных подушек безопасности. Стоит отметить, что именно небезопасные айрбэги производства фирмы Takata — довольно частая причина сервисных мероприятий этого бренда.