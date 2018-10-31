Какие запчасти нельзя покупать на «авторазборках»

Фото: www.autobild.de
«Авторазборки» — или не внушающие доверия рынки «бэушных» запчастей — пользуются высоким спросом у водителей, считающих каждую копейку. А почему нет? На них ведь в самом деле можно разжиться относительно дешевыми комплектующими. Но можно и разориться, прихватив что-то из списка тех деталей, которые брать в столь сомнительных местах крайне не рекомендуется.
Виктория Базылева

Однозначно не стоит приобретать на «разборках» так называемые расходники — детали с ограниченным ресурсом, которые требуют периодической замены. Под это определение подпадают тормозные колодки, диски, «дворники», различные прокладки и тому подобное. Если хочется на них сэкономить, то можно поискать предложения в интернет-магазинах. Такие запчасти даже новые стоят совсем немного.

С осторожностью следует относиться к шаровым опорам, рулевым рейкам, ступичным подшипникам, шарнирам привода, ремням. Узнать, сколько прослужат эти относительно «расходные» компоненты новому владельцу, заранее невозможно. Остается лишь верить продавцам на слово. Но разве кто-то из них скажет честно клиенту о шумах, люфтах и вибрациях?

За запчастями для подвески лучше также обращаться в крупные магазины. Вот, к примеру, амортизатор — крайне востребованная деталь. Посмотрите вы на него на рынке, проверите наличие подтеков, целостность составляющих, состояние пружины. Даже если на первый взгляд компонент выглядит неплохо, никто не может предугадать, как он поведет себя при реальных нагрузках на вашей машине.

Фото: kolesa.kz

Не рекомендуется брать на «разборках» технические сложные агрегаты — такие, как двигатель, коробка передач, компрессор или турбина. Подсунут «полумертвую» установку, и даже глазом не поведут. А вернуть обратно свои кровно нажитые, скорее всего, не получится — гарантий ведь «левые» продавцы никаких не дают. Если и покупать на «вторичке», скажем, контрактный мотор, то только у проверенного поставщика — со всеми документами, как полагается.

Так что же получается — «разборки» вообще лучше обходить стороной? О, отнюдь! На автомобильных рынках можно присмотреть кузовные элементы: стекла, зеркала, сиденья, двери, капот, крышку багажника. Только не забудьте захватить с собой толщиномер — он пригодится, если ваш выбор падет на окрашенные детали. И внимательнее исследуйте запчасти на предмет коррозии.

Не стоит забывать, что любая покупка на вторичном рынке — не важно, говорим мы о машинах или запчастях — это всегда лотерея. Поэтому при наличии альтернативных вариантов лучше воспользоваться ими. То есть, для начала тщательно изучите предложения обычных магазинов — крупных и не очень — быть может, разница в цене выйдет незначительная. Ну, переплатите немного, зато спать будете спокойно.

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31 октября 2018
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