Какие запчасти нельзя покупать на «авторазборках»

Однозначно не стоит приобретать на «разборках» так называемые расходники — детали с ограниченным ресурсом, которые требуют периодической замены. Под это определение подпадают тормозные колодки, диски, «дворники», различные прокладки и тому подобное. Если хочется на них сэкономить, то можно поискать предложения в интернет-магазинах. Такие запчасти даже новые стоят совсем немного.

С осторожностью следует относиться к шаровым опорам, рулевым рейкам, ступичным подшипникам, шарнирам привода, ремням. Узнать, сколько прослужат эти относительно «расходные» компоненты новому владельцу, заранее невозможно. Остается лишь верить продавцам на слово. Но разве кто-то из них скажет честно клиенту о шумах, люфтах и вибрациях?

За запчастями для подвески лучше также обращаться в крупные магазины. Вот, к примеру, амортизатор — крайне востребованная деталь. Посмотрите вы на него на рынке, проверите наличие подтеков, целостность составляющих, состояние пружины. Даже если на первый взгляд компонент выглядит неплохо, никто не может предугадать, как он поведет себя при реальных нагрузках на вашей машине.