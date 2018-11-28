Японцы презентовали Mazda3 нового поколения

Фото: Mazda
На автомобильную выставку в Лос-Анджелес японцы прикатили сменившую поколение Mazda3, которую традиционно представили в двух типах кузова. Автомобиль переехал на новую «тележку» и получил свежие моторы. При этом художники практически полностью переработали дизайн модели.
Светлана Ермолаева

В основу новой Mazda3 легла архитектурная платформа Skyactiv-Vehicle Architecture, которая улучшила управляемость машины благодаря более низкому центру тяжести, а также увеличила жесткость кузова. Инженеры утверждают, что много внимания уделили и шумоизоляции новинки.

Ее динамические характеристики пока держатся представителями бренда в секрете. Известно лишь, что в силовой линейке представят усовершенствованные бензиновые моторы Skyactiv-G объемом 1,5 л, 2 и 2,5 л, 1,8-литровый дизель Skyactiv-D и совершенно новые двигатели Skyactiv-X. Агрегаты работают вместе с шестиступенчатой «механикой» или шестидиапазонной АКП.

Новая «Матрешка», как и раньше, будет доступна в кузове седан и в качестве пятидверного хетчбэка, при этом очертания модели стали изящнее и строже, переняв стиль от концепткара KAI, дебютировавшего в прошлом году.

Салон также выполнен в духе минимализма, ничего лишнего, и даже 8,8-дюймовый монитор художникам удалось «спрятать» среди плавных изгибов. А вот модному веянию оснащать все новые автомобили виртуальными «приборками» разработчики поддаваться не стали, оставив аналоговые устройства.

Когда Mazda3 приедет на мировые рынки — пока точно не известно. Но представитали бренда поделились, что это произойдет в начале следующег года, причем свое распространение модель новой генерации начнет с Северной Америки.

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28 ноября 2018
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