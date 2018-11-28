Японцы презентовали Mazda3 нового поколения

В основу новой Mazda3 легла архитектурная платформа Skyactiv-Vehicle Architecture, которая улучшила управляемость машины благодаря более низкому центру тяжести, а также увеличила жесткость кузова. Инженеры утверждают, что много внимания уделили и шумоизоляции новинки.

Ее динамические характеристики пока держатся представителями бренда в секрете. Известно лишь, что в силовой линейке представят усовершенствованные бензиновые моторы Skyactiv-G объемом 1,5 л, 2 и 2,5 л, 1,8-литровый дизель Skyactiv-D и совершенно новые двигатели Skyactiv-X. Агрегаты работают вместе с шестиступенчатой «механикой» или шестидиапазонной АКП.

Новая «Матрешка», как и раньше, будет доступна в кузове седан и в качестве пятидверного хетчбэка, при этом очертания модели стали изящнее и строже, переняв стиль от концепткара KAI, дебютировавшего в прошлом году.