В LADA XRAY Cross обнаружен очень серьезный дефект

В дилерские центры было разослано предписание, где сказано о незамедлительном отзыве LADA XRAY Cross. Причем о серьезности ситуации говорит то, что автомобили рекомендовано отправить в сервисы на эвакуаторах и, если необходимо, использовать программу помощи на дорогах. Представители бренда должны безотлагательно оповестить владельцев, позвонив им по телефону.

В документе, попавшем в распоряжение портала «Лада Онлайн» говорится о вероятном несоответствии промежуточного вала, установленного между электроусилителем и рулевой рейкой. Возможно, проблема такой срочности возникла после того, как в Сети появился ролик, где демонстрируется запчасть, развалившаяся в местах сварки прямо во время движения.

В то же время, официальный представитель АВТОВАЗа Оксана Вершинина рассказала порталу «АвтоВзгляд», что компания сейчас разбирается в проблеме, и отзыв авто проводится превентивно.

Стоит напомнить, что продажи «внедорожного» LADA XRAY стартовали в конце осени прошлого года. В арсенале авто безальтернативно один 122-сильный мотор объемом 1,8 л, работающий вкупе с пятиступенчатой «механикой» и системой переднего привода. Ценник на псевдокроссовер начинается от 754 900 рублей.