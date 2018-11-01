Объявлена дата начала продаж LADA XRAY Cross

Фото: АВТОВАЗ
Новая LADA XRAY Cross — хетчбэк с увеличенным до 215 мм клиренсом — поступит в шоу-румы российских дилеров 3 ноября. Прайсы на «внедорожную» модификацию вазовской модели начинаются с 729 900 рублей.
Виктория Базылева

LADA XRAY Cross предложат покупателям в трех комплектациях: Classic, Comfort и Luxe. А вот модификация только одна: с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л. с., механической коробкой передач и, разумеется, системой переднего привода.

Уже в базовом исполнении XRAY Cross располагает светодиодными ходовыми огнями, электроприводом стеклоподъемников передних дверей, дисковыми задними тормозами, а также рулем, регулирующимся как по высоте, так и по вылету.

Топовая же версия хетчбэка может похвастать климат-контролем, обогревом «баранки» и лобового стекла и даже круиз-контролем с функцией ограничения скорости. Правда, заплатить за нее придется уже не менее 859 900 целковых.

Добавим, что портал «АвтоВзгляд» уже испытал тольяттинскую новинку в деле. Посмотреть видео тест-драйв LADA XRAY Cross можно, пройдя по этой ссылке.

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1 ноября 2018
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