Объявлена дата начала продаж LADA XRAY Cross

LADA XRAY Cross предложат покупателям в трех комплектациях: Classic, Comfort и Luxe. А вот модификация только одна: с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л. с., механической коробкой передач и, разумеется, системой переднего привода.

Уже в базовом исполнении XRAY Cross располагает светодиодными ходовыми огнями, электроприводом стеклоподъемников передних дверей, дисковыми задними тормозами, а также рулем, регулирующимся как по высоте, так и по вылету.

Топовая же версия хетчбэка может похвастать климат-контролем, обогревом «баранки» и лобового стекла и даже круиз-контролем с функцией ограничения скорости. Правда, заплатить за нее придется уже не менее 859 900 целковых.

Добавим, что портал «АвтоВзгляд» уже испытал тольяттинскую новинку в деле. Посмотреть видео тест-драйв LADA XRAY Cross можно, пройдя по этой ссылке.