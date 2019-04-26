LADA XRAY Cross получит дешевую модификацию

Слухи о появлении LADA XRAY Cross в свежей модификации появились после того, как обычный «Иксрэй» получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), предполагающее в оснащении хетча движок разработки концерна Renault-Nissan объемом 1,6 л мощностью 106 л. с., работающий вкупе с вариатором фирмы Jatco. Это и дало основание полагать, что такой же агрегат может получить и кросс-версия XRAY.

Кстати, в одном из интервью директор проекта LADA XRAY Олег Груненков говорил о том, что появление младшего мотора у вседорожной «пятидверки» исключать нельзя. Но все зависит от рынка.

Правда, представители АВТОВАЗа порталу «АвтоВзгляд» запуск свежей модификации модели официально не подтвердили. Хотя и не опровергли.

Напомним, что LADA XRAY Cross дебютировал осенью прошлого года. Автомобиль предложен безвариантно со 122-сильной «четверкой», сочетающейся с пятиступенчатой «механикой». Ценник авто стартует от 754 900 рублей.