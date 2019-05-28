Почему моторы FIAT могут терять мощность

Под акцию попал 71 фургоны FIAT Ducato, проданные с мая 2018 года по настоящий момент. Выяснилось, что муфта подачи воздуха к дроссельной заслонке была плохо прикреплена к корпусу. Она может соскочить, и тогда мотор потеряет в мощности и загорится лампочка Check Engine.

Российские представители бренда в ближайшее время оповестят владельцев проблемных авто о недочете письменно или по телефону. Но можно и самостоятельно проверить, попадает ли конкретный автомобиль под сервисную кампанию, заглянув на сайт «Росстандарта» в раздел «Документы». Там можно найти список VIN бракованных фургонов. Если идентификационный номер из ПТС совпал с тем, что в перечне, необходимо связаться с ближайшим дилером и записать на ремонт, где сервисмены заменят необходимые хомуты и муфты на кондиционные.

Отметим, что последний раз FIAT Ducato отзывали в феврале из-за проблем с подачей топлива. Стоит напомнить, что автомобиль оснащается безвариантно 2,3-литровой дизельной «четверкой» MultiJet мощностью 130 л. с., работающей вкупе с шестискоростной «механикой».