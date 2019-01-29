В России начали продавать FIAT Doblo в новой версии

Новый движок получила модель в версии Combi — пассажирский минивэн грузоподъемностью до 425 кг, вмещающий до пяти пассажиров. Стоит напомнить, что Doblo представлен у нас еще и в чисто коммерческом варианте Cargo. Такой цельнометаллический фургон может перевозить до 900 кг груза.

И FIAT Doblo Combi, и Cargo имеют в арсенале еще один мотор — мощностью 95 «лошадей». Этот двигатель агрегатирован только с пятискоростной МКП.

Напомним, что продажи «каблучка» стартовали в России около года назад. Ценник на новинку начинается от 1 289 000 рублей, а фургон обойдется минимум в 1 089 000 «деревянных».

Кстати, FIAT Doblo с менее мощным силовым агрегатом сейчас находится на длительном тесте портала «АвтоВзгляд». Все подробности о машине вы можете найти здесь.