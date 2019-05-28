Популярность Ford в России стремительно растет

Наиболее продаваемым за указанное время оказался Ford Focus. Его сбыт увеличился на космические 77,5% по сравнению с объемами прошлого года. За модель рублем проголосовали 2079 россиянина. На втором месте этого внутрибрендового рейтинга популярности поселился кроссовер Kuga, разошедшийся тиражом в 1310 экземпляров. «Паркетник» привлек дополнительно 22% «голосов».

В третью строку вписался флагманский полноразмерный Ford Explorer, ушедший в руки к покупателям в количестве 585 авто с положительной динамикой в 77,8%. А за ним, по сообщению аналитиков «Автостат Инфо», следует малолитражная Fiesta с показателем в 179 автомобилей (+8,5%).

Зато продажи «паркетника» EcoSport и седана Mondeo просели на значительные 68% (110 штук) и 59% (68 единиц) соответственно. И в этом нет ничего удивительного. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», покидая российский рынок, марка Ford объявила о распродаже своих автомобилей со скидкой, доходящей до 400 000 рублей, вызвав повышенный спрос. А две последних модели под акцию не попали, упустив возможных покупателей.