В России на Ford Explorer объявлена отзывная кампания

Речь идет о 14 576 авто, проданных с августа 2012 года по апрель 2018 года. В результате исследований установлено, что в этих машинах частые толчки и диапазон отскока всей подвески на неровных дорогах могут усилить изгибающее напряжение на рычагах регулировки схождения задних колес. В итоге не исключено образование трещин на этих элементах.

При подобных повреждениях появляется храктерный шум в ходовой части машины, ухудшается работа подвески и возникают проблемы с управляемостью. Но самое главное, что трещины на рычаге регулировки схождения колес угрожают безопасности дорожного движения и чреваты аварийной ситуацией.

Официальные представители ООО «Форд Соллерс Холдинг» сообщат владельцам указанных Ford Explorer о необходимости представить машины в ближайший дилерский центр, где в них заменят рычаги регулировки схождения задних колес. Все работы для владельцев будут бесплатными.