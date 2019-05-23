В России на Ford Explorer объявлена отзывная кампания

Фото Ford
Федеральное агентство Росстандарт сообщило о программе мероприятий по отзыву партии аварийно опасных кроссоверов Ford Explorer. Причиной сервисной акции стала бракованная подвеска.
Иван Флягин

Речь идет о 14 576 авто, проданных с августа 2012 года по апрель 2018 года. В результате исследований установлено, что в этих машинах частые толчки и диапазон отскока всей подвески на неровных дорогах могут усилить изгибающее напряжение на рычагах регулировки схождения задних колес. В итоге не исключено образование трещин на этих элементах.

При подобных повреждениях появляется храктерный шум в ходовой части машины, ухудшается работа подвески и возникают проблемы с управляемостью. Но самое главное, что трещины на рычаге регулировки схождения колес угрожают безопасности дорожного движения и чреваты аварийной ситуацией.

Официальные представители ООО «Форд Соллерс Холдинг» сообщат владельцам указанных Ford Explorer о необходимости представить машины в ближайший дилерский центр, где в них заменят рычаги регулировки схождения задних колес. Все работы для владельцев будут бесплатными.

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23 мая 2019
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