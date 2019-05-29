Японцы поменяли цены на седан Infiniti Q50 в России

Свежепостроенные седаны будут доступны отечественным потребителям с 1 июня. Такой Infiniti Q50 в базовой комплектации с двухлитровым мотором мощностью 211 л. с., сочетающимся с семиступенчатым «автоматом» и системой заднего привода, оценят в 2 290 000 рублей.

В то же время, покупка Q50, сошедшего с конвейера в прошлом году, сегодня обойдется 2 230 000. Особых отличий у автомобилей разных лет нет, кроме, разве что, даты выхода с завода.

Напомним, что «пятидесятый» в наиболее сейчас доступной комплектации Luxe Pack 2 может похвастать широким списком оснащения. В нем найдутся камера заднего вида, адаптивная светотехника, шесть айрбэгов и круиз-контроль. Кроме того, водителю помогут ассистент прохождения поворотов и система вроде бы даже экономии топлива Start&Stop.

Кстати, портал «АвтоВазгляд» как следует протестировал премиальную «четырехдверку» в самых разных погодных условиях: слякотной осенью, снежной и скользкой зимой, а также слепящей солнцем весной. Видеоотчет об этом вы найдете здесь.