Шанхай-2019: Infiniti привезла на моторшоу предвестника нового спорт-седана

Под капотом Infiniti Qs Inspiration вместо привычных двигателей внутреннего сгорания разместилась пара электромоторов (по одному для каждой оси) и комплект высокоемких аккумуляторных батарей. Технические характеристики «зеленого» седана японцы пока придержали, видимо, для того, чтобы сохранить интригу до премьеры серийной «четырехдверки».

Интерьер экологически чистой новинки выполнен в одном ключе с представленным еще в начале года в Детройте концепт-кроссовере QX Inspiration. Те же распашные двери, получившие на заре автомобилестроения название «самоубийственные».