Шанхай-2019: Infiniti привезла на моторшоу предвестника нового спорт-седана

На автосалон в Шанхае компания Infiniti, как и было обещано, привезла совершенно новый спорт-седан: автомобиль, выполненный в свойственном японской культуре лаконичном стиле. Концепткар, получивший имя Qs Inspiration, назвали предвестником серийной модели, чей дебют стоит ожидать совсем скоро.
Под капотом Infiniti Qs Inspiration вместо привычных двигателей внутреннего сгорания разместилась пара электромоторов (по одному для каждой оси) и комплект высокоемких аккумуляторных батарей. Технические характеристики «зеленого» седана японцы пока придержали, видимо, для того, чтобы сохранить интригу до премьеры серийной «четырехдверки».
Интерьер экологически чистой новинки выполнен в одном ключе с представленным еще в начале года в Детройте концепт-кроссовере QX Inspiration. Те же распашные двери, получившие на заре автомобилестроения название «самоубийственные».
На месте радиаторной решетки красуется глухая панель с крупной надписью с названием бренда и подсвеченным объемным шильдиком, а также узкая оптика. Кроме того, седан получил огромные 22-дюймовые колесные диски с таким же оригинальным дизайном.
Характерной чертой Qs Inspiration стала водительская, так называемая командирская посадка, присущая скорее кроссоверам или внедорожникам. Салон украшает компактных размеров руль, получивший квадратную форму. На центральной панели красуется внушительных размеров виртуальная приборная панель. Интерьер выполнен в мягких пастельных тонах, дополненных интерактивной подсветкой.