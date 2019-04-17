Infiniti Q50 переродился в новой ограниченной спецверсии

Авто будет доступно лишь покупателям Северной Америки начиная с мая этого года. Тираж модели будет ограничен, но сколькими экземплярами, представители бренда пока не сообщают.

На стенде Infiniti на выставке рядом с эксклюзивным Q50 встал концепткар Q Inspiration: его впервые продемонстрировали в январе 2018 года на автосалоне в Детройте

Стоит напомнить, что сейчас на другом конце Земного шара проходит еще одно большое моторшоу: Шанхай японцы также не оставили без новинки. Там накануне состоялась премьера другого прототипа — спорт-седана Infiniti Qs Inspiration с двумя электромоторами, высокоемкой батареей и полным приводом.