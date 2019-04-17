Infiniti Q50 переродился в новой ограниченной спецверсии

Стартовало моторшоу в Нью-Йорке, куда японский премиальный «ниссановский» суббренд привез Infiniti Q50 в версии Signature Edition 2019. Марка также представила на своем стенде свою концептуальную «четырехдверку» Q Inspiration, дебютировавшую в начале прошлого года в Детройте.
Под капотом Infiniti Q50 Signature Edition 2019 спрятался 300-сильный бензиновый битурбированный мотор из серии VR объемом 3 литра. Спорт-седан по умолчанию предлагает список оборудования, входящий в пакет опций ProAssist. Серди них: функция мониторинга слепых зон, камеры кругового обзора, парктроники как спереди, так и сзади, а также система, предупреждающая о препятствии при движении задним ходом.
Экстерьер модели дополняют 19-дюймовые колесные диски. В цветовой палитре окраски кузова новинки — пять оттенков: четный, серый, серебристый: белый и синий. Салон получил декоративные накладки из алюминия и кресла с кожаной отделкой.
Авто будет доступно лишь покупателям Северной Америки начиная с мая этого года. Тираж модели будет ограничен, но сколькими экземплярами, представители бренда пока не сообщают.
На стенде Infiniti на выставке рядом с эксклюзивным Q50 встал концепткар Q Inspiration: его впервые продемонстрировали в январе 2018 года на автосалоне в Детройте
Стоит напомнить, что сейчас на другом конце Земного шара проходит еще одно большое моторшоу: Шанхай японцы также не оставили без новинки. Там накануне состоялась премьера другого прототипа — спорт-седана Infiniti Qs Inspiration с двумя электромоторами, высокоемкой батареей и полным приводом.