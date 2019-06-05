Китайская марка Haval открыла в России собственный автозавод

Если для нашего брата Haval — относительно новая марка, то у себя на родине это бренд «номер 1» в сегменте кроссоверов. К тому же, автомобили продаются в 50 странах планеты, и открытие завода в РФ — это сильный инструмент для завоевания мирового рынка. До конца года у нас появится немногим меньше 100 дилерских центров.

Кстати, по заверениям китайцев, Haval — единственный бренд, предлагающий инновации и доступность. Эта стратегия, считают они, позволит за несколько лет стать новому кроссоверу F7 самым продаваемым в России. Именно эта модель стала первой ласточкой на заводе марки под Тулой. Какая она, вы узнаете из нашего эксклюзивного видео сюжета.