Китайская марка Haval открыла в России собственный автозавод

Первый в России автомобильный завод китайского бренда открыли сегодня в Тульской области. Марка Haval пыталась утвердиться в нашей стране еще несколько лет назад, зайдя на рынок с брендом Great Wall. Но именно сейчас они сделали по-настоящему серьезный шаг, открыв не просто «отверточный» цех, а полноценный завод.
Cтоит отметить, что это первый зарубежный китайский автозавод в нашей стране. Инвестиции в развитие проекта составили 500 000 000 долларов США.
Предприятие мощностью до 80 000 машин в год возвели с нуля за четыре года. Несмотря на то, что здесь работают 1500 человек, большая часть процессов — автоматизирована.
Если для нашего брата Haval — относительно новая марка, то у себя на родине это бренд «номер 1» в сегменте кроссоверов. К тому же, автомобили продаются в 50 странах планеты, и открытие завода в РФ — это сильный инструмент для завоевания мирового рынка. До конца года у нас появится немногим меньше 100 дилерских центров.
Кстати, по заверениям китайцев, Haval — единственный бренд, предлагающий инновации и доступность. Эта стратегия, считают они, позволит за несколько лет стать новому кроссоверу F7 самым продаваемым в России. Именно эта модель стала первой ласточкой на заводе марки под Тулой. Какая она, вы узнаете из нашего эксклюзивного видео сюжета.